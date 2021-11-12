Андорра – Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

В очередном туре квалификации ЧМ-2022 сборная Андорры принимает на своем поле Польшу. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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1 : 4
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.06. В случае победы Андорры, зайдет коэффициент 45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 14.
Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.75.
Форма команд
Андорра представляет собой небольшое государство, которое не может похвастаться известными футболистами. По сравнению с прошлыми годами, сборная Андорры заметно лучше играет, однако этого мало, чтобы играть на крупных международных турнирах. Две последние игры Андорра выиграла у Сан-Марино (3:0) и разгромно проиграла Англии (0:5).
Сборная Польши имеет самые большие шансы в борьбе за второе место. Коллектив набрал 17 очков и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команда играет с одним из аутсайдеров, а в случае победы сделает большой шаг к выходу в плей-офф, ведь главный конкурент встретится с Англией, поэтому набрать три очка ему будет очень непросто. В прошлой игре Польша обыграла на выезде Албанию (1:0), а ранее разгромила Сан-Марино (5:0).
Информация для ставок
- Польша проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а Андорра уступила в семи поединках
- Пять из шести последних матчей сборной Польши на выезде завершились исходом «обе забьют»
- Польша выиграла с крупным счетом два последних матча с Андоррой (3:0, 4:0)
Прогноз
Фаворитом этого матча является Польша, которая имеет неплохие шансы побороться за второе место и выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Рекомендуем сделать ставку на победу Польши с форой (-2.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.