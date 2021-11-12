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Андорра – Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

12 ноября 2021, 17:29

В очередном туре квалификации ЧМ-2022 сборная Андорры принимает на своем поле Польшу. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Андорра
Польша
1 : 4
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
43.5213.111.06
Фонбет 45.00 15.00 1.04
Мелбет 41.00 11.00 1.06
1XBET 38.00 11.50 1.10
BetBoom 48.99 12.73 1.04

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.06. В случае победы Андорры, зайдет коэффициент 45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 14.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Форма команд

Андорра представляет собой небольшое государство, которое не может похвастаться известными футболистами. По сравнению с прошлыми годами, сборная Андорры заметно лучше играет, однако этого мало, чтобы играть на крупных международных турнирах. Две последние игры Андорра выиграла у Сан-Марино (3:0) и разгромно проиграла Англии (0:5).

Сборная Польши имеет самые большие шансы в борьбе за второе место. Коллектив набрал 17 очков и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команда играет с одним из аутсайдеров, а в случае победы сделает большой шаг к выходу в плей-офф, ведь главный конкурент встретится с Англией, поэтому набрать три очка ему будет очень непросто. В прошлой игре Польша обыграла на выезде Албанию (1:0), а ранее разгромила Сан-Марино (5:0).

Информация для ставок

  • Польша проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а Андорра уступила в семи поединках
  • Пять из шести последних матчей сборной Польши на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • Польша выиграла с крупным счетом два последних матча с Андоррой (3:0, 4:0)

Прогноз

Фаворитом этого матча является Польша, которая имеет неплохие шансы побороться за второе место и выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Рекомендуем сделать ставку на победу Польши с форой (-2.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.57
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 2.82 1.41
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Все комментарии
s9z5cpahzqv6
s9z5cpahzqv6
12 ноября в 18:42
Польша одержит победу.
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