Андорра – Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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12 ноября 2021, 17:29

В очередном туре квалификации ЧМ -2022 сборная Андорры принимает на своем поле Польшу. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.06. В случае победы Андорры, зайдет коэффициент 45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 14.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Форма команд

Андорра представляет собой небольшое государство, которое не может похвастаться известными футболистами. По сравнению с прошлыми годами, сборная Андорры заметно лучше играет, однако этого мало, чтобы играть на крупных международных турнирах. Две последние игры Андорра выиграла у Сан-Марино (3:0) и разгромно проиграла Англии (0:5).

Сборная Польши имеет самые большие шансы в борьбе за второе место. Коллектив набрал 17 очков и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команда играет с одним из аутсайдеров, а в случае победы сделает большой шаг к выходу в плей-офф, ведь главный конкурент встретится с Англией, поэтому набрать три очка ему будет очень непросто. В прошлой игре Польша обыграла на выезде Албанию (1:0), а ранее разгромила Сан-Марино (5:0).

Информация для ставок

Польша проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а Андорра уступила в семи поединках

Пять из шести последних матчей сборной Польши на выезде завершились исходом «обе забьют»

Польша выиграла с крупным счетом два последних матча с Андоррой (3:0, 4:0)

Прогноз