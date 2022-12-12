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«Бернли» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

вчера, 16:52
Бернли

Ставки букмекеров

«Бернли» фаворит этого матча. Победа хозяев поля играется по коэффициенту 2.10, против котировки 3.40 на ничью и цены 3.46 в пользу победы «Мидлсбро».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.133.483.60
Лига Ставок 1.94 3.55 3.80
1XBET 2.16 3.44 3.40

Линия, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, склоняет к низкой результативности в грядущем поединке. Поставить на ТМ(2,5) гола предложено по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бернли» удерживает лидерство в Чемпионшипе, опережая второй «Шеффилд Юнайтед» на три очка. После гостевого поражения на поле вышеупомянутых «клинков» (2:5) команда добилась победных результатов в играх против «Блэкберна» (3:0) и КПР (3:0).

На своем поле в текущем сезоне футболисты «Бернли» еще не проигрывали. На их счету семь побед и четыре ничьи с такими показателями забитых и пропущенных голов – 23:10.

«Мидлсбро» поднялся на 12-е место турнирной таблицы, сократив отставание от зоны плей-офф до четырех очков. Клуб подходит к предстоящему матчу на победной серии из трех встреч, в которых были повержены «Блэкпул» (3:0), «Норвич» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1).

По итогам 11-и гостевых поединков Чемпионшипа футболисты «Мидлсбро» выступили так: четыре победы, одна ничья и шесть проигрышей.

Информация для ставок

  • «Бернли» выиграл в 6 прошлых матчах на своем поле
  • «Бернли» не проигрывал в 4 предыдущих матчах против «Мидлсбро»
  • «Бернли» забивал по три гола в 3 последних поединках на домашней арене

Прогноз

«Бернли» находится в превосходной форме и существенно превосходит в классе «Мидлсбро». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.85 2.05 1.45 2.89
Лига Ставок 2.74 1.37 1.92 1.81 1.51 2.35
1XBET 1.81 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:36
Победа команды Бернли в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Бернли как минимум не проиграет этот матч...Шеффилд преследует, нужно набирать очки
Гость
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