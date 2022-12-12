«Бернли» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

1670853137

вчера, 16:52

Ставки букмекеров

«Бернли» фаворит этого матча. Победа хозяев поля играется по коэффициенту 2.10, против котировки 3.40 на ничью и цены 3.46 в пользу победы «Мидлсбро».

Линия, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, склоняет к низкой результативности в грядущем поединке. Поставить на ТМ(2,5) гола предложено по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бернли» удерживает лидерство в Чемпионшипе, опережая второй «Шеффилд Юнайтед» на три очка. После гостевого поражения на поле вышеупомянутых «клинков» (2:5) команда добилась победных результатов в играх против «Блэкберна» (3:0) и КПР (3:0).

На своем поле в текущем сезоне футболисты «Бернли» еще не проигрывали. На их счету семь побед и четыре ничьи с такими показателями забитых и пропущенных голов – 23:10.

«Мидлсбро» поднялся на 12-е место турнирной таблицы, сократив отставание от зоны плей-офф до четырех очков. Клуб подходит к предстоящему матчу на победной серии из трех встреч, в которых были повержены «Блэкпул» (3:0), «Норвич» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1).

По итогам 11-и гостевых поединков Чемпионшипа футболисты «Мидлсбро» выступили так: четыре победы, одна ничья и шесть проигрышей.

Информация для ставок

«Бернли» выиграл в 6 прошлых матчах на своем поле

«Бернли» не проигрывал в 4 предыдущих матчах против «Мидлсбро»

«Бернли» забивал по три гола в 3 последних поединках на домашней арене

Прогноз

«Бернли» находится в превосходной форме и существенно превосходит в классе «Мидлсбро». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.