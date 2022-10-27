«Бернли» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры видят «Бернли» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.62, против котировки 4.10 на ничью, а победа «Рединга» играется по цене 5.40.
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завтра, 17:00
Если анализировать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Бернли» лидирует в чемпионате. Клуба накопил 32 очка, сыграв 17 матчей в текущем сезоне. Рассмотрим успешность этой команды на отрезке пяти прошлых туров: в этой серии футболисты «Бернли» потеряли очки только в ничейном матче против «Бирмингема» (1:1), а четыре победы они одержали в играх с «Ковентри» (1:0), «Суонси» (4:0), «Сандерлендом» (4:2) и «Норвичем» (1:0).
«Рединг» заработал 25 баллов в 16-и матчах английского Чемпионшипа. С таким показателем успешности клуб находится на восьмом месте турнирной таблицы. По итогам пяти прошлых туров футболисты «Рединга» отметилась только одной победой – дома над «Бристоль Сити» (2:0). Прежде команда сыграла вничью с «Норвичем» (1:1), а также зафиксировала три поражения – от КПР (1:2), «Вест Бромвича» (0:2) и «Суонси» (2:3).
Информация для ставок
- «Бернли» побеждал в 4 из прошлых 5 домашних матчей
- «Рединг» проиграл в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги
- «Рединг» пропускал минимум два гола в 3 из прошлых 4 выездных встреч
Прогноз
Мы считаем, что «Бернли» заработает три очка в этом матче. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.