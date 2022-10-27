«Бернли» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Бернли» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.62, против котировки 4.10 на ничью, а победа «Рединга» играется по цене 5.40.

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бернли» лидирует в чемпионате. Клуба накопил 32 очка, сыграв 17 матчей в текущем сезоне. Рассмотрим успешность этой команды на отрезке пяти прошлых туров: в этой серии футболисты «Бернли» потеряли очки только в ничейном матче против «Бирмингема» (1:1), а четыре победы они одержали в играх с «Ковентри» (1:0), «Суонси» (4:0), «Сандерлендом» (4:2) и «Норвичем» (1:0).

«Рединг» заработал 25 баллов в 16-и матчах английского Чемпионшипа. С таким показателем успешности клуб находится на восьмом месте турнирной таблицы. По итогам пяти прошлых туров футболисты «Рединга» отметилась только одной победой – дома над «Бристоль Сити» (2:0). Прежде команда сыграла вничью с «Норвичем» (1:1), а также зафиксировала три поражения – от КПР (1:2), «Вест Бромвича» (0:2) и «Суонси» (2:3).

Информация для ставок

«Бернли» побеждал в 4 из прошлых 5 домашних матчей

«Рединг» проиграл в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги

«Рединг» пропускал минимум два гола в 3 из прошлых 4 выездных встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Бернли» заработает три очка в этом матче. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.