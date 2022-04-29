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«Блэкберн» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2022)

вчера, 20:49
Блэкберн - Борнмут

Ставки букмекеров

«Борнмут», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимают по коэффициенту 2.45, ничья в матче котируется по 3.35, а победа «Блэкберна» по 2.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.552.44
Фонбет 2.90 3.50 2.35
Мелбет 3.17 3.58 2.27
1XBET 3.17 3.58 2.27
BetBoom 3.12 3.42 2.29

Аналитики не ожидают от игры изобилия голов. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.77, а ТБ (2.5) по 2.05.

Форма команд

«Блэкберн» после 44 сыгранных туров расположился на седьмом месте, набрав 66 очков. В текущем сезоне команда 18 раз уходила с поля победителем, 12 игр закончила с равным счетом и в 14 случаях уступила. В последних пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а крайняя игра завершилась триумфом над «Престоном» (1:4).

«Борнмут» на данном отрезке занимает второю позицию в чемпионате, имея в активе 79 очков. По ходу кампании 22 матча выиграно, 13 сыграно вничью и восемь проиграно. Предшествующие пять туров запомнились одним выигрышем и четырьмя «мировыми», в том числе и крайний матч со «Суонси» (3:3)

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Борнмута» завершились с менее 3.5 голами
  • В 9 из 15 последних матчей «Борнмута» забили обе команды
  • «Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, историю очных противостояний и текущее турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Борнмут» не проиграет с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.95 1.93 1.52 2.68
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.98 1.92
1XBET 1.98 1.92
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:02
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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