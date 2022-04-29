«Блэкберн» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2022)

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вчера, 20:49

Ставки букмекеров

«Борнмут», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимают по коэффициенту 2.45, ничья в матче котируется по 3.35, а победа «Блэкберна» по 2.90 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают от игры изобилия голов. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.77, а ТБ (2.5) по 2.05.

Форма команд

«Блэкберн» после 44 сыгранных туров расположился на седьмом месте, набрав 66 очков. В текущем сезоне команда 18 раз уходила с поля победителем, 12 игр закончила с равным счетом и в 14 случаях уступила. В последних пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а крайняя игра завершилась триумфом над «Престоном» (1:4).

«Борнмут» на данном отрезке занимает второю позицию в чемпионате, имея в активе 79 очков. По ходу кампании 22 матча выиграно, 13 сыграно вничью и восемь проиграно. Предшествующие пять туров запомнились одним выигрышем и четырьмя «мировыми», в том числе и крайний матч со «Суонси» (3:3)

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Борнмута» завершились с менее 3.5 голами

В 9 из 15 последних матчей «Борнмута» забили обе команды

«Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, историю очных противостояний и текущее турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Борнмут» не проиграет с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.