«Бристоль Сити» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 15:23

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры являются хозяева поля. Поставить на победу «Бристоль Сити» можно по коэффициенту 2.33, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Суонси» идет по котировке 3.10.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Бристоль Сити» и «Суонси» проведут результативное противостояние. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Бристоль Сити» занимает 13-е место в Чемпионшипе. За 17 сыгранных матчей клуб заработал 21 балл. Проанализируем, как команда себя проявила в пяти прошлых турах: здесь футболисты «Бристоль Сити одержали победы над „Престоном“ (2:1) и „Вест Бромвичем“ (2:0), а также зафиксировали три поражения – от „Бирмингема“ (0:3), „Миллуолла“ (1:2) и „Рединга“ (0:2).

„Суонси“ находится в шестерке лидеров, базируясь на четвертом месте лиги. Сыграв 16 матчей в этом сезоне, валлийский клуб заработал 27 очков. В пяти последних турах чемпионата футболисты „Суонси“ проиграли только „Бернли“ (0:4) на выезде, а победить им удалось в этот период „Кардифф“ (2:0), „Рединг“ (3:2), „Сандерленд“ (2:1) и „Уотфорд“ (2:1).

Информация для ставок

„Суонси“ побеждал в 3 из прошлых 5 матчей против „Бристоль Сити“

„Бристоль Сити“ не побеждал в 3 из предыдущих 4 домашних матчей лиги

„Суонси“ выиграл в 2 из последних 3 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что у футболистов „Суонси“ есть неплохие шансы набрать очки в матче против „Бристоль Сити“. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.10 в БК Лига Ставок.