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«Бристоль Сити» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

вчера, 15:23
Суонси

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры являются хозяева поля. Поставить на победу «Бристоль Сити» можно по коэффициенту 2.33, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Суонси» идет по котировке 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.343.443.17
Лига Ставок 2.29 3.45 3.00
Мелбет 2.33 3.40 3.10
1XBET 2.33 3.40 3.10

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Бристоль Сити» и «Суонси» проведут результативное противостояние. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Бристоль Сити» занимает 13-е место в Чемпионшипе. За 17 сыгранных матчей клуб заработал 21 балл. Проанализируем, как команда себя проявила в пяти прошлых турах: здесь футболисты «Бристоль Сити одержали победы над „Престоном“ (2:1) и „Вест Бромвичем“ (2:0), а также зафиксировали три поражения – от „Бирмингема“ (0:3), „Миллуолла“ (1:2) и „Рединга“ (0:2).

„Суонси“ находится в шестерке лидеров, базируясь на четвертом месте лиги. Сыграв 16 матчей в этом сезоне, валлийский клуб заработал 27 очков. В пяти последних турах чемпионата футболисты „Суонси“ проиграли только „Бернли“ (0:4) на выезде, а победить им удалось в этот период „Кардифф“ (2:0), „Рединг“ (3:2), „Сандерленд“ (2:1) и „Уотфорд“ (2:1).

Информация для ставок

  • „Суонси“ побеждал в 3 из прошлых 5 матчей против „Бристоль Сити“
  • „Бристоль Сити“ не побеждал в 3 из предыдущих 4 домашних матчей лиги
  • „Суонси“ выиграл в 2 из последних 3 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что у футболистов „Суонси“ есть неплохие шансы набрать очки в матче против „Бристоль Сити“. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 1.95 1.93 1.53 2.64
Лига Ставок 2.64 1.40 1.87 1.87 1.47 2.44
Мелбет 1.94 1.92
1XBET 1.94 1.92
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