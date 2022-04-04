«Мидлбсро» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2022)

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вчера, 16:58

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящей игре у гостей. Букмекерская компания Фонбет предлагает сыграть победу «Фулхэма» по коэффициенту 2.23, а шансы «Мидлсбро» одержать викторию оцениваются в 3.38, ничья играется за 3.40.

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения экспертов на стороне низового формата. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Мидлсбро» находится в зоне плей-офф, занимая пятое место чемпионата. В активе команды 62 балла и такие показатели по ходу сезона: 18 побед, восемь ничьих и 12 поражений.

Выделим, что за три прошлых тура лиги футболисты «Мидлсбро» набрали 7 из возможных 9 очков. После ничейной встречи с «Миллуоллом» (0:0) команда поочередно обыграла «Бирмингем» (2:0) и «Петерборо Юнайтед» (4:0).

«Фулхэм» уверенно лидирует в чемпионате. В активе лондонского клуба 80 очков, что позволяет ему опережать вторую строчку на восемь зачетных пунктов. В общей сложности команда взяла 24 победы и восемь ничьих в этом сезоне, допустив только шесть поражений.

После неудачного матча на поле «Вест Бромвича» (0:1) «Фулхэм» уверенно победил в гостях КПР (2:0), доведя количество забитых голов в чемпионате до отметки 92.

Информация для ставок

«Мидлсбро» отличался голами в 7 из последних 8 матчей чемпионата

«Фулхэм» забивал голы в 9 из прошлых 10 матчей лиги

В матче первого круга этого сезона команды сыграли вничью 1:1

Прогноз

Турнирные задачи команд и актуальная форма «Мидлсбро» и «Фулхэма» дают основания рекомендовать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.