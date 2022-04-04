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«Мидлбсро» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2022)

вчера, 16:58
Мидлбсро

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящей игре у гостей. Букмекерская компания Фонбет предлагает сыграть победу «Фулхэма» по коэффициенту 2.23, а шансы «Мидлсбро» одержать викторию оцениваются в 3.38, ничья играется за 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.393.392.28
Фонбет 3.35 3.35 2.20
Мелбет 3.36 3.40 2.25
1XBET 3.36 3.40 2.25
BetBoom 3.22 3.32 2.29

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения экспертов на стороне низового формата. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Мидлсбро» находится в зоне плей-офф, занимая пятое место чемпионата. В активе команды 62 балла и такие показатели по ходу сезона: 18 побед, восемь ничьих и 12 поражений.

Выделим, что за три прошлых тура лиги футболисты «Мидлсбро» набрали 7 из возможных 9 очков. После ничейной встречи с «Миллуоллом» (0:0) команда поочередно обыграла «Бирмингем» (2:0) и «Петерборо Юнайтед» (4:0).

«Фулхэм» уверенно лидирует в чемпионате. В активе лондонского клуба 80 очков, что позволяет ему опережать вторую строчку на восемь зачетных пунктов. В общей сложности команда взяла 24 победы и восемь ничьих в этом сезоне, допустив только шесть поражений.

После неудачного матча на поле «Вест Бромвича» (0:1) «Фулхэм» уверенно победил в гостях КПР (2:0), доведя количество забитых голов в чемпионате до отметки 92.

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» отличался голами в 7 из последних 8 матчей чемпионата
  • «Фулхэм» забивал голы в 9 из прошлых 10 матчей лиги
  • В матче первого круга этого сезона команды сыграли вничью 1:1

Прогноз

Турнирные задачи команд и актуальная форма «Мидлсбро» и «Фулхэма» дают основания рекомендовать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.54 1.85 2.05 1.46 2.88
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.84 2.07
Все комментарии
nfu43dyg6t7q
nfu43dyg6t7q
вчера в 18:40
Футбольный клуб «Фулхэм» выиграет матч.
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