«Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 18:00

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого матча букмекеры видят домашнюю команду. Победа «Мидлсбро» в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.25, а выигрыш «Вест Бромвича» оценивается по котировке 3.25. Заключить пари на ничью предложено за 3.40.

В линии голов преимущество на стороне низового исхода. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

У «Мидлсбро» не получилось зацепиться за зону плей-офф в прошлом сезоне лиги. Одержав только две победы в пяти последних турах, клуб завершил сезон на седьмой строчке рейтинга.

В 23-х домашних поединках Чемпионшипа футболисты «Мидлсбро» забили 34 гола, пропустив в ответ 21 мяч с такими показателями успешности: победы – 14, ничьи – 2, поражения – 7.

«Вест Бромвич» выступил чуть хуже, чем его предстоящий соперник. «Дрозды» заработали 67 баллов, закончив кампанию на 10-й позиции рейтинга. В активе клуба оказалось 18 победных и 13 ничейных поединков, при 15-и поражениях в пассиве.

Информация для ставок

«Мидлсбро» выиграл 2 последних матча лиги на домашней арене

«Мидлсбро» выиграл 2 из прошлых 3 домашних матчей против «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич» проиграл 2 из предыдущих 3 гостевых поединка в чемпионате

Прогноз

«Мидлсбро» заручится поддержкой болельщиков в домашней игре против «Вест Бромвича», которому хозяева не уступали в 3 прошлых очных встречах. Рекомендуем поставить на нулевую фору «Мидлсбро» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.