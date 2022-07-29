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«Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 18:00
Мидлсбро

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого матча букмекеры видят домашнюю команду. Победа «Мидлсбро» в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.25, а выигрыш «Вест Бромвича» оценивается по котировке 3.25. Заключить пари на ничью предложено за 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.243.403.48
BetBoom 2.23 3.25 3.30

В линии голов преимущество на стороне низового исхода. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.71, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

У «Мидлсбро» не получилось зацепиться за зону плей-офф в прошлом сезоне лиги. Одержав только две победы в пяти последних турах, клуб завершил сезон на седьмой строчке рейтинга.

В 23-х домашних поединках Чемпионшипа футболисты «Мидлсбро» забили 34 гола, пропустив в ответ 21 мяч с такими показателями успешности: победы – 14, ничьи – 2, поражения – 7.

«Вест Бромвич» выступил чуть хуже, чем его предстоящий соперник. «Дрозды» заработали 67 баллов, закончив кампанию на 10-й позиции рейтинга. В активе клуба оказалось 18 победных и 13 ничейных поединков, при 15-и поражениях в пассиве.

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» выиграл 2 последних матча лиги на домашней арене
  • «Мидлсбро» выиграл 2 из прошлых 3 домашних матчей против «Вест Бромвича»
  • «Вест Бромвич» проиграл 2 из предыдущих 3 гостевых поединка в чемпионате

Прогноз

«Мидлсбро» заручится поддержкой болельщиков в домашней игре против «Вест Бромвича», которому хозяева не уступали в 3 прошлых очных встречах. Рекомендуем поставить на нулевую фору «Мидлсбро» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.59 1.78 2.13
BetBoom 2.40 1.57 1.72 2.12 1.39 3.00
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:14
Пока игра на три результата...начало Чемпа
Гость
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