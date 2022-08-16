Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Рэдинг» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

сегодня, 16:08
Блэкберн

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры букмекеры считают гостевую команду. Сыграть победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.25, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Рэдинга» идет по котировке 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.083.462.42
Лига Ставок 3.10 3.30 2.31
Мелбет 3.18 3.38 2.29
1XBET 3.18 3.38 2.29

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

За три сыгранных тура чемпионата «Рэдинг» смог набрать три очка, расположившись на 18-м месте турнирной таблицы. Во втором туре лиги команда добилась домашней победы над «Кардиффом» (2:1), но этот матч был окружен поражениями от «Блэкпул» (0:1) и «Ротерхэма» (0:4).

«Блэкберн», в свою очередь, показал стопроцентный результат в трех стартовых турах. При надежной игре в обороне команда последовательно победила КПР (1:0), «Суонси» (3:0) и «Вест Бромвич» (2:1). Таким образом», «Блэкберн» стал единоличным лидером турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Блэкберн» побеждал в 4 прошлых матчах лиги
  • «Рединг» не забивал голы в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата
  • «Рединг» проиграл в 5 из предыдущих 6 туров лиги

Прогноз

«Блэкберн» демонстрирует ударную игру на старте сезона и существенно превосходит в классе «Рединг». Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.80 2.09
Лига Ставок 2.47 1.50 1.76 1.99 1.41 2.75
Мелбет 1.76 2.13
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:11
Гости выиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 