«Рэдинг» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом этой игры букмекеры считают гостевую команду. Сыграть победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.25, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Рэдинга» идет по котировке 3.15.
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завтра, 22:00
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 2.08.
Форма команд
За три сыгранных тура чемпионата «Рэдинг» смог набрать три очка, расположившись на 18-м месте турнирной таблицы. Во втором туре лиги команда добилась домашней победы над «Кардиффом» (2:1), но этот матч был окружен поражениями от «Блэкпул» (0:1) и «Ротерхэма» (0:4).
«Блэкберн», в свою очередь, показал стопроцентный результат в трех стартовых турах. При надежной игре в обороне команда последовательно победила КПР (1:0), «Суонси» (3:0) и «Вест Бромвич» (2:1). Таким образом», «Блэкберн» стал единоличным лидером турнирной таблицы.
Информация для ставок
- «Блэкберн» побеждал в 4 прошлых матчах лиги
- «Рединг» не забивал голы в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата
- «Рединг» проиграл в 5 из предыдущих 6 туров лиги
Прогноз
«Блэкберн» демонстрирует ударную игру на старте сезона и существенно превосходит в классе «Рединг». Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.