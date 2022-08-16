«Рэдинг» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

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сегодня, 16:08

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры букмекеры считают гостевую команду. Сыграть победу «Блэкберна» можно по коэффициенту 2.25, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Рэдинга» идет по котировке 3.15.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

За три сыгранных тура чемпионата «Рэдинг» смог набрать три очка, расположившись на 18-м месте турнирной таблицы. Во втором туре лиги команда добилась домашней победы над «Кардиффом» (2:1), но этот матч был окружен поражениями от «Блэкпул» (0:1) и «Ротерхэма» (0:4).

«Блэкберн», в свою очередь, показал стопроцентный результат в трех стартовых турах. При надежной игре в обороне команда последовательно победила КПР (1:0), «Суонси» (3:0) и «Вест Бромвич» (2:1). Таким образом», «Блэкберн» стал единоличным лидером турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Блэкберн» побеждал в 4 прошлых матчах лиги

«Рединг» не забивал голы в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата

«Рединг» проиграл в 5 из предыдущих 6 туров лиги

Прогноз

«Блэкберн» демонстрирует ударную игру на старте сезона и существенно превосходит в классе «Рединг». Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.