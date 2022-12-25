«Сандерленд» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2022)

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вчера, 11:10

Ставки букмекеров

«Сандерленд» идет небольшим фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по котировке 2.35. За ничью предложена цена 3.20, а победа «Блэкберна» идет по котировке 3.10.

Вместе с тем аналитики БК Лига Ставок убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Заключить пари на ТМ(2.5) гола можно по коэффициенту 1.65, а ставки на ТБ (2.5) принимаются по цене 2.20.

Форма команд

«Сандерленд» базируется на 13-м месте чемпионата. Команда заработала 31 балл, одержав восемь побед и семь раз сыграв вничью. Еще в восьми играх клуб уступал соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 31:26

По итогам трех последних матчей Чемпионшипа футболисты «Сандерленда» набрали четыре очка. В этой серии команда победила «Миллуолл» (3:0), уступила «Вест Бромвичу» (1:2) и сыграла вничью с «Халл Сити» (1:1).

«Блэкберн» находится в зоне плей-офф, сигнализируя с третьей строчки рейтинга лиги. Примечательно, что в текущем сезоне Чемпионшипа команда еще не играла вничью – 13 побед и 10 поражений, что суммарно принесло 39 очков. В голах у клуба минимальное преимущество – 27 против 26.

В последней игре лиги футболисты «Блэкберна» оказались успешней «Норвича» (2:0), а перед этим команда поочередно уступила «Престону» (1:4) и «Бернли» (0:3).

Информация для ставок

«Сандерленд» проиграл в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Блэкберн» проиграл в 3 предыдущих поединках на поле «Сандерленда»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Сандерленд» и «Блэкберн» разделят очки в очном противостоянии. Предлагаем поставить на ничью по коэффициенту 3.20 в БК Лига Ставок.