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«Шеффилд Юнайтед» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

сегодня, 17:01
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Шеффилд Юнайтед» очевидным фаворитом этой игры, предлагая взять победу хозяев поля по коэффициенту 1.55. За успех «Рединга» контора Лига Ставок предложила цену 5.60, а ничья играется по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.594.196.09
Лига Ставок 1.56 4.10 5.60
Мелбет 1.57 4.24 5.75
1XBET 1.57 4.24 5.75

Линия, которую предложил букмекер, склоняется к результативному исходу этой встречи. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» расположился на втором месте турнирной таблицы, которое команд делит с «Халл Сити». В шести стартовых турах «клинки» одержали три победы, дважды сыграли вничью и допустили только одно поражение – в гостях от «Вест Бромвича» (0:1).

После успешных матчей против «Сандерленда» (2:1) и «Блэкберна» (3:0) футболисты «Шеффилд Юнайтед» не смогли продлить победную серию в выездном противостоянии с «Лутон Тауном» (1:1).

«Рединг» сейчас возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Клуб одержал четыре победы, заработав 12 очков. Еще в двух поединках команда уступила «Ротерхэму» (0:4) и «Блэкпулу» (0:1), но затем зафиксировала три подряд успешных результата – «Блэкберн» (3:0), «Мидлсбро» (1:0) и «Миллуолл» (1:0).

Информация для ставок

  • «Шеффилд Юнайтед» не проигрывал в 17 из последних 19 домашних матчей лиги
  • «Рединг» сыграл ТБ(2,5) гола в 3 прошлых матчах на поле «Шеффилд Юнайтед»
  • «Шеффилд Юнайтед» забивал минимум два гола в 3 прошлых домашних матчах

Прогноз

Встречаются соседи по турнирной таблице, которые вырвались в группу лидеров. С учетом атакующих результатов команд (по 10 забитых голов в шести турах), рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.01 1.88 1.57 2.51
Лига Ставок 2.78 1.36 1.95 1.78 1.53 2.31
Мелбет 2.01 1.85
1XBET 2.01 1.85
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shlomo
shlomo
сегодня в 17:26
Игра за 6 очков
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