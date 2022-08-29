«Шеффилд Юнайтед» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

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сегодня, 17:01

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Шеффилд Юнайтед» очевидным фаворитом этой игры, предлагая взять победу хозяев поля по коэффициенту 1.55. За успех «Рединга» контора Лига Ставок предложила цену 5.60, а ничья играется по котировке 4.20.

Линия, которую предложил букмекер, склоняется к результативному исходу этой встречи. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» расположился на втором месте турнирной таблицы, которое команд делит с «Халл Сити». В шести стартовых турах «клинки» одержали три победы, дважды сыграли вничью и допустили только одно поражение – в гостях от «Вест Бромвича» (0:1).

После успешных матчей против «Сандерленда» (2:1) и «Блэкберна» (3:0) футболисты «Шеффилд Юнайтед» не смогли продлить победную серию в выездном противостоянии с «Лутон Тауном» (1:1).

«Рединг» сейчас возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Клуб одержал четыре победы, заработав 12 очков. Еще в двух поединках команда уступила «Ротерхэму» (0:4) и «Блэкпулу» (0:1), но затем зафиксировала три подряд успешных результата – «Блэкберн» (3:0), «Мидлсбро» (1:0) и «Миллуолл» (1:0).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» не проигрывал в 17 из последних 19 домашних матчей лиги

«Рединг» сыграл ТБ (2,5) гола в 3 прошлых матчах на поле «Шеффилд Юнайтед»

(2,5) гола в 3 прошлых матчах на поле «Шеффилд Юнайтед» «Шеффилд Юнайтед» забивал минимум два гола в 3 прошлых домашних матчах

Прогноз

Встречаются соседи по турнирной таблице, которые вырвались в группу лидеров. С учетом атакующих результатов команд (по 10 забитых голов в шести турах), рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.