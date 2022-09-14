«Суонси» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

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вчера, 16:38

Ставки букмекеров

Победа «Суонси» в этом матче идет по коэффициенту 1.81, что делает хозяев фаворитом противостояния. Поставить на ничью можно по котировке 3.80, а победа «Халл Сити» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 4.30.

Также аналитики считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.88, против котировки 1.93 на исход ТМ(2,5).

Форма команд

«Суонси» занимает 21-е место чемпионата, опережая зону вылета на один балл. В девяти турах лиги валлийский клуб одержал две победы, трижды сыграл вничью и допустил четыре поражения.

После успешных матчей против «Сток Сити» (1:1) и КПР (1:0) футболисты «Суонси» безуспешно сыграли на домашней арене против «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Халл Сити» сигнализирует с 15-й строчки рейтинга Чемпионшипа. В текущем сезоне чемпионата команда установила такие показатели успешности: три виктории, две ничьи и четыре поражений.

При этом футболисты «Халл Сити» провалили три последних матча в лиге, последовательно проиграв КПР (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Сток Сити» (0:3).

Информация для ставок

«Суонси» не проигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей против «Халл Сити»

«Халл Сити» не побеждал в 7 прошлых гостевых матчах чемпионата

«Суонси» пропустил только один гол в 3 предыдущих турах лиги

Прогноз

«Халл Сити» провалился в последних матчах чемпионата, поэтому «Суонси» оправданно идет фаворитом матча, который станет для него домашним. Рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.81 в БК Лига Ставок.