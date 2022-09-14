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«Суонси» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

вчера, 16:38
Суонси

Ставки букмекеров

Победа «Суонси» в этом матче идет по коэффициенту 1.81, что делает хозяев фаворитом противостояния. Поставить на ничью можно по котировке 3.80, а победа «Халл Сити» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.823.834.46
Лига Ставок 1.89 3.55 4.00
Мелбет 1.85 3.74 4.20
1XBET 1.85 3.74 4.20

Также аналитики считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.88, против котировки 1.93 на исход ТМ(2,5).

Форма команд

«Суонси» занимает 21-е место чемпионата, опережая зону вылета на один балл. В девяти турах лиги валлийский клуб одержал две победы, трижды сыграл вничью и допустил четыре поражения.

После успешных матчей против «Сток Сити» (1:1) и КПР (1:0) футболисты «Суонси» безуспешно сыграли на домашней арене против «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Халл Сити» сигнализирует с 15-й строчки рейтинга Чемпионшипа. В текущем сезоне чемпионата команда установила такие показатели успешности: три виктории, две ничьи и четыре поражений.

При этом футболисты «Халл Сити» провалили три последних матча в лиге, последовательно проиграв КПР (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Сток Сити» (0:3).

Информация для ставок

  • «Суонси» не проигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей против «Халл Сити»
  • «Халл Сити» не побеждал в 7 прошлых гостевых матчах чемпионата
  • «Суонси» пропустил только один гол в 3 предыдущих турах лиги

Прогноз

«Халл Сити» провалился в последних матчах чемпионата, поэтому «Суонси» оправданно идет фаворитом матча, который станет для него домашним. Рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.81 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.44 1.97 1.90 1.55 2.55
Лига Ставок 2.64 1.40 1.88 1.86 1.48 2.42
Мелбет 1.94 1.92
1XBET 1.94 1.92
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:36
Думаю хозяева победят!
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