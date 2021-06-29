Англия — Германия. Прогноз на матч Евро-2020 (29.06.2021)

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сегодня, 02:54

Англия и Германия сыграют между собой в матче 1/8 финала Евро-2020. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение Англии. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.55. Победа Германии оценивается в 2.91. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.26.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, при этом за весь групповой этап англичане забили всего два гола, но ни разу не пропустили. В первом и третьем матчах англичанам удалось обыграть Хорватию и Чехию с одинаковым счетом (1:0), а во втором туре Англия поделила очки с Шотландией (0:0).

Германия пока не показала свою лучшую форму на Евро-2020, но, несмотря на это, немцы заняли второе место в группе смерти. В первом матче подопечные Йоахима Лёва уступили Франции (0:1), в следующем оформили результативную победу над Португалией (4:2), а в последней игре пощекотали нервы своим болельщикам, но в итоге вырвали ничью в решающей встрече с Венгрией (2:2).

Информация для ставок

Англия выиграла 8 из 9 последних матчей

Германия забила 13 мячей в последних 4 поединках

Сборная Англии пропустила один гол в последних девяти играх

Последняя очная встреча Англии и Германии завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Нас ожидает битва двух именитых сборных, одной из которых придется покинуть турнир на самой ранней стадии плей-офф. Сложно предположить, кто окажется сильнее, но верим, что команды смогут поразить ворота друг друга. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.74 на победу хозяев в матче «Викинг» — «Стабек».