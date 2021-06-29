ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЕвро-2020

Англия — Германия. Прогноз на матч Евро-2020 (29.06.2021)

сегодня, 02:54

Англия и Германия сыграют между собой в матче 1/8 финала Евро-2020. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.383.02
Лига Ставок 2.42 3.30 3.10
Фонбет 2.65 3.30 2.90
Мелбет 2.53 3.36 3.09
1XBET 2.53 3.36 3.09
BetBoom 2.45 3.35 3.15

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение Англии. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.55. Победа Германии оценивается в 2.91. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.26.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, при этом за весь групповой этап англичане забили всего два гола, но ни разу не пропустили. В первом и третьем матчах англичанам удалось обыграть Хорватию и Чехию с одинаковым счетом (1:0), а во втором туре Англия поделила очки с Шотландией (0:0).

Германия пока не показала свою лучшую форму на Евро-2020, но, несмотря на это, немцы заняли второе место в группе смерти. В первом матче подопечные Йоахима Лёва уступили Франции (0:1), в следующем оформили результативную победу над Португалией (4:2), а в последней игре пощекотали нервы своим болельщикам, но в итоге вырвали ничью в решающей встрече с Венгрией (2:2).

Информация для ставок

  • Англия выиграла 8 из 9 последних матчей
  • Германия забила 13 мячей в последних 4 поединках
  • Сборная Англии пропустила один гол в последних девяти играх
  • Последняя очная встреча Англии и Германии завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Нас ожидает битва двух именитых сборных, одной из которых придется покинуть турнир на самой ранней стадии плей-офф. Сложно предположить, кто окажется сильнее, но верим, что команды смогут поразить ворота друг друга. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.74 на победу хозяев в матче «Викинг» — «Стабек».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.60 1.82 2.09
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.04 1.41 2.85
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
BetBoom 2.55 1.54 1.82 2.09 1.44 2.85
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:27
Поверю в Англию....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100