«Барнсли» — «Крю». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

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сегодня, 15:03

Ставки букмекеров

Эксперты склоняются к успеху хозяев поля. Победа «Барнсли» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.43. Поставить на ничью можно по цене 4.54, а победа «Крю» доступна по котировке 7.20.

Аналитики также рассматривают этот поединок, как результативное противостояние. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Барнсли» успешно выступил на предыдущей стадии Кубка Англии. В 1/128 финала клуб одолел на выезде «Болтон» (2:1). В текущем сезоне хозяева предстоящего матча выступают в Первой лиге, где они занимают шестое место рейтинга с такими показателями успешности: победы – 9, ничейные матчи – 3, поражения – 6.

«Крю» пробился в 1/64 финала Кубка Англии за счет успешного матча против «Лейтон Ориэнтир», в котором команда добилась победы с минимальным счетом (1:0). Футбольный клуб «Крю» представляет Вторую английскую лигу. По итогам 19 сыгранных туров команда заработала 25 очков, расположившись в турнирной таблице на 15-м месте.

Информация для ставок

Победная серия «Барнсли» насчитывает 4 матча

«Барнсли» не пропускал голы в 3 из последних 4 матчей

«Крю» проигрывал в 3 из предыдущих 4 матчей против «Барнсли»

Прогноз

Мы считаем, что форма «Барнсли» позволяет хозяевам матча обыграть «Крю» на домашней арене. Предлагаем поставить на победу первых по коэффициенту 1.43.