Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Кубок 2022/2023

«Барнсли» — «Крю». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

сегодня, 15:03
Барнсли

Ставки букмекеров

Эксперты склоняются к успеху хозяев поля. Победа «Барнсли» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.43. Поставить на ничью можно по цене 4.54, а победа «Крю» доступна по котировке 7.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.404.517.89
1XBET 1.43 4.54 7.20

Аналитики также рассматривают этот поединок, как результативное противостояние. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Барнсли» успешно выступил на предыдущей стадии Кубка Англии. В 1/128 финала клуб одолел на выезде «Болтон» (2:1). В текущем сезоне хозяева предстоящего матча выступают в Первой лиге, где они занимают шестое место рейтинга с такими показателями успешности: победы – 9, ничейные матчи – 3, поражения – 6.

«Крю» пробился в 1/64 финала Кубка Англии за счет успешного матча против «Лейтон Ориэнтир», в котором команда добилась победы с минимальным счетом (1:0). Футбольный клуб «Крю» представляет Вторую английскую лигу. По итогам 19 сыгранных туров команда заработала 25 очков, расположившись в турнирной таблице на 15-м месте.

Информация для ставок

  • Победная серия «Барнсли» насчитывает 4 матча
  • «Барнсли» не пропускал голы в 3 из последних 4 матчей
  • «Крю» проигрывал в 3 из предыдущих 4 матчей против «Барнсли»

Прогноз

Мы считаем, что форма «Барнсли» позволяет хозяевам матча обыграть «Крю» на домашней арене. Предлагаем поставить на победу первых по коэффициенту 1.43.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.41 1.99 1.82 1.56 2.41
1XBET 2.02 1.84
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 