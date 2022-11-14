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«Кембридж Юнайтед» — «Керзон Эштон». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

вчера, 16:54
Кембридж Юнайтед

Ставки букмекеров

«Кембридж Юнайтед» фаворит этой встречи. Поставить на победу хозяев букмекеры предлагают по коэффициенту 1.43. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.44, а победа «Керзон Эштон» идет по цене 7.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.414.727.00

Линия букмекерской компании Лига Ставок также склоняет к результативному исходу. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.73, ставки на ТМ(2,5) принимаются по цене 2.10.

Форма команд

6 ноября команды встретились на поле «Керзон Эштон». В этом противостоянии соперники не отметились голами, завершив матч вничью (0:0).

«Кембридж Юнайтед» представляет Первую лигу Англии, где команда базируется на 18-м месте рейтинга. По ходу сезона клуб одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и допустил 10 поражений от соперников. Атака «Кембриджа» организовала 18 голов, а защита пропустила 29 мячей.

«Керзон Эштон» выступает в Северной Национальной Лиге. В турнирной таблице команда занимает промежуточное 19-е место со следующими результатами: пять побед, пять ничейных матчей и шесть поражений.

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 домашних матчах «Кембридж Юнайтед»
  • «Керзон Эштон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 последних гостевых поединках
  • «Кембридж Юнайтед» проиграл в 6 из предыдущих 10 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Кембридж Юнайтед» и «Керзон Эштон» вновь проведут низовой матч. Рекомендуем поставить на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.74 1.63 2.26
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:30
Думаю, что если в гостях не проиграли, то дома должны дожимать
Гость
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