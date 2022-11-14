«Кембридж Юнайтед» — «Керзон Эштон». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

1668434085

вчера, 16:54

Ставки букмекеров

«Кембридж Юнайтед» фаворит этой встречи. Поставить на победу хозяев букмекеры предлагают по коэффициенту 1.43. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.44, а победа «Керзон Эштон» идет по цене 7.00.

Линия букмекерской компании Лига Ставок также склоняет к результативному исходу. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.73, ставки на ТМ(2,5) принимаются по цене 2.10.

Форма команд

6 ноября команды встретились на поле «Керзон Эштон». В этом противостоянии соперники не отметились голами, завершив матч вничью (0:0).

«Кембридж Юнайтед» представляет Первую лигу Англии, где команда базируется на 18-м месте рейтинга. По ходу сезона клуб одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и допустил 10 поражений от соперников. Атака «Кембриджа» организовала 18 голов, а защита пропустила 29 мячей.

«Керзон Эштон» выступает в Северной Национальной Лиге. В турнирной таблице команда занимает промежуточное 19-е место со следующими результатами: пять побед, пять ничейных матчей и шесть поражений.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 домашних матчах «Кембридж Юнайтед»

«Керзон Эштон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 последних гостевых поединках

«Кембридж Юнайтед» проиграл в 6 из предыдущих 10 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Кембридж Юнайтед» и «Керзон Эштон» вновь проведут низовой матч. Рекомендуем поставить на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.