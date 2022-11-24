«Портсмут» — «Милтон Кейнс Донс». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

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сегодня, 16:03

Ставки букмекеров

«Портсмут» проведет этот матч в статусе фаворита. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.83. Вероятность ничьи оценивается в 3.44, а победа «Милтон Кейнс Донс» играется по котировке 4.54.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к низовому исходу в данной игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.84, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Портсмут» успешно преодолел предыдущий этап Кубка Англии. В гостевом матче против «Херефорда» команда добилась результативной победы со счетом 3:1. Отметим, что сейчас «Портсмут» представляет Первую лигу Англии, где команда находится на седьмом месте с такими результатами: победы – 7, ничьи – 8, поражения – 2.

«Милтон Кейнс Донс» встречался с «Тонтоном» в 1/126 финала Кубка Англии. Забив сопернику шесть безответных голов на домашней арен, команда разгромила своего оппонента, пройдя в следующий этап соревнований. В первой английской лиге «Милтон Кейнс Донс» находится на 21-м месте, пребывая в зоне вылета со следующими показателями успешности: четыре победы, две ничьи и 12 поражений.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

«Милтон Кейнс Донс» выиграл в 3 предыдущих встречах с «Портсмутом»

«Портсмут» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Портсмут» и «Милтон Кейнс Донс» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.