«Саутгемптон» — «Линкольн Сити». Прогноз на матч Кубка Англии (20.12.2022)

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вчера, 09:34

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в том, что «Саутгемптон» уверенно шагнет в четвертьфинал Кубка Англии. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.28. Вероятность ничейного исхода оценивается в 6.10, а победу «Линкольн Сити» можно сыграть по котировке 11.00.

Определяя очевидного фаворита данной пары, букмекеры также ждут результативный исход. Поставить на ТБ (2,5) гола компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.53, ставки на ТМ(2,5) идут по цене 2.30.

Форма команд

«Саутгемптон» проводит плохой сезон. По итогам 15 сыгранных туров в АПЛ «святые» заработали всего 12 баллов. С таким показателем успешности команда базируется в зоне вылета на предпоследнем месте турнирной таблицы.

На перерыв футболисты «Саутгемптона» ушли с тремя поражениями подряд – «Кристал Пэлас» (0:1), «Ньюкасл Юнайтед» (1:4) и «Ливерпуль» (1:3). При этом команда пробилась в 1/8 финала Кубка английской лиги, победив в серии пенальти «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

«Линкольн Сити» представляет Первую английскую лигу. В турнирной таблице чемпионата клуб базируется на 14-м месте, показав такую успешность в 20 сыгранных турах: шесть побед, девять ничьих и пять поражений. Выделим, что в последнем матче лиги футболисты «Линкольн Сити» разделили очки с «Уикомом» (0:0).

Информация для ставок

Прежде «Саутгемптон» и «Линкольн Сити» не встречались

«Саутгемптон» забивал и пропускал голы в 7 из 8 домашних матчей этого сезона

«Линкольн Сити» забивал голы в 3 из предыдущих 5 матчей

Прогноз

«Саутгемптон» слишком много пропускает в этом сезоне, чем может воспользоваться «Линкольн Сити». Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.