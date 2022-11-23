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«Шрюсбери Таун» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

сегодня, 16:24
Петерборо Юнайтед

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры симпатизируют гостевой команде. Поставить на победу «Петерборо Юнайтед» можно по коэффициенту 2.26, ничья доступна по цене 3.25, а победа «Шрюсбери Таун» идет по котировке 3.26.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.323.202.26

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ТМ(2,5) гола идет по цене 1.66, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Шрюсбери Таун» на предыдущей стадии Кубка Англии принимал на своем поле «Йорк». В этом противостоянии команда одержала победу со счетом 2:1. Отметим, что «Шрюсбери Таун» представляет Первую лигу, где команда базируется на 16-м месте турнирной таблицы с такими показателями успешности: шесть побед, пять ничьих и восемь поражений.

«Петерборо Юнайтед» уверенно выступил на стадии 1/128 финала Кубка Англии, разгромив в гостях «Солфорд» (3:0). Команда тоже представляет Первую английскую лигу, где находится в зоне плей-офф на четвертом месте. На счету «Петерборо Юнайтед» десять побед и одна ничья, при восьми поражениях.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей
  • «Шрюсбери Таун» выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Петерборо Юнайтед»
  • Команды обменялись голами в 5 из предыдущих 7 очных встреч на поле «Шрюсбери Таун»

Прогноз

Очные противостояния «Шрюсбери Таун» и «Петерборо Юнайтед» часто завершаются в результативном формате. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.63 1.69 2.15
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