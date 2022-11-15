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«Уокинг» — «Оксфорд Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (16.11.2022)

вчера, 11:07
Оксфорд Юнайтед

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры симпатизируют гостям. Ставки в пользу победы «Оксфорд Юнайтед» принимаются по коэффициенту 1.81, за ничью выставлена цена 3.64, а победа «Уокинга» котируется в 4.04.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.113.601.84
Лига Ставок 4.30 3.70 1.87

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также движется в пользу результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Уокинг» представляет Национальную Лигу Англии. По итогам 19 сыгранных туров чемпионата команда заработала 36 очков, расположившись в зоне плей-офф (четвертое место). На счету футболистов «Уокинга» 11 побед, три ничейных матча и пять поражений. Атака команды организовала в лиге 33 забитых гола, а защита пропустила 18 мячей.

«Оксфорд Юнайтед» выступает в Первой лиге Англии. Команда на данный момент базируется на 12-м месте рейтинга со следующими показателями успешности: шесть победных матчей, пять ничейных встреч и семь поражений. Атака «Оксфорд Юнайтед» забила в 18 матчах лиги 24 гола, а защита пропустила 20 мячей.

Информация для ставок

  • «Оксфорд Юнайтед» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Уокинга»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах
  • «Оксфорд Юнайтед» не пропускал голы в 3 предыдущих матчах против «Уокинга»

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Оксфорд Юнайтед» смогут оправдать статус фаворита в гостевой игре на поле «Уокинга». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.81 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.40 1.95 1.87 1.52 2.47
Лига Ставок 2.80 1.42 1.91 1.86 1.52 2.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:06
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:15
Соглашусь с буками ... гости сильнее и должны побеждать
Гость
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