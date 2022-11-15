«Уокинг» — «Оксфорд Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (16.11.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры симпатизируют гостям. Ставки в пользу победы «Оксфорд Юнайтед» принимаются по коэффициенту 1.81, за ничью выставлена цена 3.64, а победа «Уокинга» котируется в 4.04.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также движется в пользу результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Уокинг» представляет Национальную Лигу Англии. По итогам 19 сыгранных туров чемпионата команда заработала 36 очков, расположившись в зоне плей-офф (четвертое место). На счету футболистов «Уокинга» 11 побед, три ничейных матча и пять поражений. Атака команды организовала в лиге 33 забитых гола, а защита пропустила 18 мячей.

«Оксфорд Юнайтед» выступает в Первой лиге Англии. Команда на данный момент базируется на 12-м месте рейтинга со следующими показателями успешности: шесть победных матчей, пять ничейных встреч и семь поражений. Атака «Оксфорд Юнайтед» забила в 18 матчах лиги 24 гола, а защита пропустила 20 мячей.

Информация для ставок

«Оксфорд Юнайтед» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Уокинга»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

«Оксфорд Юнайтед» не пропускал голы в 3 предыдущих матчах против «Уокинга»

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Оксфорд Юнайтед» смогут оправдать статус фаворита в гостевой игре на поле «Уокинга». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.81 в БК Лига Ставок.