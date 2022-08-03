«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (05.08.2022)

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сегодня, 22:37

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.81, ничья в игре котируется по 3.70, а победа «Кристал Пэлас» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Кристал Пэлас» прошлый сезон закончил на 12 строчке, с 48 очками в активе. Во время предсезонной подготовки клуб провел девять товарищеских матчей. В пяти играх добыты победы, а по два поединка сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии обыгран «Монпелье» (4:2).

«Арсенал» сезон 2021/2022 завершил в зоне Лиги Европы, на пятой позиции, набрав 69 очков. Во время приготовления к новому чемпионату команда сыграла семь матчей. Шесть встреч закончились с положительным результатом, а одна проиграна. В крайнем противостоянии с разгромом повержена «Севилья» (6:0).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Арсенал» забил более 1.5 голов

В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды

Три из пяти последних очных встреч закончились вничью

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, набранную форму и поставленные задачи, предлагаем заиграть ставку на то, что «Кристал Пэлас» забьет гол с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.