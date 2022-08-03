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«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (05.08.2022)

сегодня, 22:37
Кристал Пэлас - Арсенал

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.81, ничья в игре котируется по 3.70, а победа «Кристал Пэлас» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.543.731.87
Лига Ставок 4.40 3.80 1.82

Аналитики не ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Кристал Пэлас» прошлый сезон закончил на 12 строчке, с 48 очками в активе. Во время предсезонной подготовки клуб провел девять товарищеских матчей. В пяти играх добыты победы, а по два поединка сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии обыгран «Монпелье» (4:2).

«Арсенал» сезон 2021/2022 завершил в зоне Лиги Европы, на пятой позиции, набрав 69 очков. Во время приготовления к новому чемпионату команда сыграла семь матчей. Шесть встреч закончились с положительным результатом, а одна проиграна. В крайнем противостоянии с разгромом повержена «Севилья» (6:0).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Арсенал» забил более 1.5 голов
  • В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды
  • Три из пяти последних очных встреч закончились вничью

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, набранную форму и поставленные задачи, предлагаем заиграть ставку на то, что «Кристал Пэлас» забьет гол с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.93 1.97 1.51 2.72
Лига Ставок 2.70 1.44 1.88 1.89 1.49 2.55
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