Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Норвич Сити» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

сегодня, 00:31
Вест Хэм

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили, что лондонский клуб имеет лишь небольшое преимущество. Поставить на победу «Вест Хэма» можно по коэффициенту 1.82, в то время как загрузить на успех «Норвича» можно за 4.37. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.683.861.81
Фонбет 4.50 3.80 1.77
BetBoom 4.67 3.82 1.79

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Норвич Сити» официально попрощался с высшим дивизионом по итогам 34 туров. Отставание у команды в 13 и даже в случае побед в оставшихся играх, отыграть его не получится, а поражения в последних встречах от МЮ (2:3), «Ньюкасла Юнайтед» (0:3) и «Астон Виллы» (0:2) и вовсе лишили болельщиков надежд на светлое будущее.

Вест Хэм» провел ответный полуфинальный поединок в рамках Лиги Европы, где соперником выступал немецкий «Айнтрахт». После поражения в первой встрече «молотобойцам» нужна была только победа, но они не смогли зацепиться за необходимый результат из-за раннего удаления, в итоге еще раз проиграли (0:1). В АПЛ команда продолжает борьбу за путевку в еврокубки, находясь в верхней части таблицы.

Информация для ставок

  • «Норвич» проиграл 10 из 12 последних поединков
  • Безвыигрышная серия «Вест Хэма» насчитывает четыре матча
  • Три минувшие очные встречи закончились победой «Вкст Хэма»
  • Четыре из пяти последних игр «Норвича» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов порадуют болельщиков и вполне вероятно, что игра закончится результатом ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.05 1.86 1.60 2.47
Фонбет 1.98 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:26
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 