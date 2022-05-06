«Норвич Сити» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

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сегодня, 00:31

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили, что лондонский клуб имеет лишь небольшое преимущество. Поставить на победу «Вест Хэма» можно по коэффициенту 1.82, в то время как загрузить на успех «Норвича» можно за 4.37. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.86.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Норвич Сити» официально попрощался с высшим дивизионом по итогам 34 туров. Отставание у команды в 13 и даже в случае побед в оставшихся играх, отыграть его не получится, а поражения в последних встречах от МЮ (2:3), «Ньюкасла Юнайтед» (0:3) и «Астон Виллы» (0:2) и вовсе лишили болельщиков надежд на светлое будущее.

Вест Хэм» провел ответный полуфинальный поединок в рамках Лиги Европы, где соперником выступал немецкий «Айнтрахт». После поражения в первой встрече «молотобойцам» нужна была только победа, но они не смогли зацепиться за необходимый результат из-за раннего удаления, в итоге еще раз проиграли (0:1). В АПЛ команда продолжает борьбу за путевку в еврокубки, находясь в верхней части таблицы.

Информация для ставок

«Норвич» проиграл 10 из 12 последних поединков

Безвыигрышная серия «Вест Хэма» насчитывает четыре матча

Три минувшие очные встречи закончились победой «Вкст Хэма»

Четыре из пяти последних игр «Норвича» завершились результатом «обе забьют – нет»

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