«Норвич Сити» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры решили, что лондонский клуб имеет лишь небольшое преимущество. Поставить на победу «Вест Хэма» можно по коэффициенту 1.82, в то время как загрузить на успех «Норвича» можно за 4.37. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.86.
|
- : -
08 мая 2022, 16:00
воскресенье
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Норвич Сити» официально попрощался с высшим дивизионом по итогам 34 туров. Отставание у команды в 13 и даже в случае побед в оставшихся играх, отыграть его не получится, а поражения в последних встречах от МЮ (2:3), «Ньюкасла Юнайтед» (0:3) и «Астон Виллы» (0:2) и вовсе лишили болельщиков надежд на светлое будущее.
Вест Хэм» провел ответный полуфинальный поединок в рамках Лиги Европы, где соперником выступал немецкий «Айнтрахт». После поражения в первой встрече «молотобойцам» нужна была только победа, но они не смогли зацепиться за необходимый результат из-за раннего удаления, в итоге еще раз проиграли (0:1). В АПЛ команда продолжает борьбу за путевку в еврокубки, находясь в верхней части таблицы.
Информация для ставок
- «Норвич» проиграл 10 из 12 последних поединков
- Безвыигрышная серия «Вест Хэма» насчитывает четыре матча
- Три минувшие очные встречи закончились победой «Вкст Хэма»
- Четыре из пяти последних игр «Норвича» завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов порадуют болельщиков и вполне вероятно, что игра закончится результатом ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.