«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз на АПЛ (28.08.2022)

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сегодня, 13:33

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.48, ничья в игре продается за 4.60, а победа «Ноттингем Форест» за 7.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.74, а ТМ (2.5) за 2.17.

Форма команд

«Ноттингем Форест» после возвращения в высший дивизион, к четвертому туру набрал четыре очка. Клуб по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. В крайнем противостоянии с «Эвертон» победителя выявлено не было (1:1).

«Тоттенхэм» проведя мощную летную подготовку, пожинает плоды в виде семи набранных очков за три тура. Команда одержала две победы и расписала одну «мировую». В крайнем противостоянии верх взят над «Вулверхэмптон» (1:0).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ

В шести из 10 последних домашних матчах «Ноттингем Форест» забили обе команды

«Тоттенхэм» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.