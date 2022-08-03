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«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

сегодня, 22:49
Ньюкасл - Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» является фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.66, ничья в игре продается за 3.85, а победа «Ноттингем Форест» за 5.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.673.935.82
Лига Ставок 1.68 3.85 5.40
Мелбет 1.72 3.98 5.50
1XBET 1.72 3.98 5.50

Аналитики не ждут изобилия голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Ньюкасл» по итогам прошлого розыгрыша занял 11 место, набрав 49 очков. За время летней подготовки клуб провел шесть поединков, одержав четыре победы и дважды уступив. В крайнем противостоянии обыгран испанский «Атлетик» (2:1).

«Ноттингем Форест» вернулся в высший дивизион Англии, уверенно проведя сезон в Чемпионшипе. Во время предсезонного периода команда сыграла семь спаррингов. В этих встречах добыто две победы и три ничья, а два поединка проиграно. в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Валенсия» (1:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Ньюкасл» не было голов или забила только одна команда
  • В 10 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 1.5 голов
  • В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая статус команд, их амбиции и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.56 1.84 2.08 1.44 2.98
Лига Ставок 2.50 1.51 1.79 1.99 1.43 2.80
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
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