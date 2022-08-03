«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

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сегодня, 22:49

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» является фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.66, ничья в игре продается за 3.85, а победа «Ноттингем Форест» за 5.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут изобилия голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Ньюкасл» по итогам прошлого розыгрыша занял 11 место, набрав 49 очков. За время летней подготовки клуб провел шесть поединков, одержав четыре победы и дважды уступив. В крайнем противостоянии обыгран испанский «Атлетик» (2:1).

«Ноттингем Форест» вернулся в высший дивизион Англии, уверенно проведя сезон в Чемпионшипе. Во время предсезонного периода команда сыграла семь спаррингов. В этих встречах добыто две победы и три ничья, а два поединка проиграно. в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Валенсия» (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Ньюкасл» не было голов или забила только одна команда

В 10 из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забил менее 1.5 голов

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая статус команд, их амбиции и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.