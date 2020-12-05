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«Анже» — «Лорьян»: прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

05 декабря 2020, 14:55
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В 13-м туре чемпионата Франции «Анже» примет на домашней арене «Лорьян». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который пройдет 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В поединке, который пройдет на стадионе «Раймон-Копа», аналитики букмекерской конторы Бетсити отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на то, что победу одержит «Анже», можно с коэффициентом 1.91. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а победа «Лорьяна» отмечена котировкой 4.34.

С минимальным преимуществом в линии БК идет «низовой» матч. Ставки на ТМ(2,5) можно сделать с коэффициентом 1.85, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Анже» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В прошлом туре первенства команда убедительно обыграла на выезде «Ланс» (3:1), будучи аутсайдером того поединка. Перед этим хозяева предстоящей встречи потерпели пятое поражение в сезоне, уступив на своем поле «Лиону» с минимальным счетом (0:1).

«Лорьян» опустился в зону вылета. Сейчас команда идет на восемнадцатой позиции в турнирной таблице, которая обязует играть в переходных матчах. Гости проиграли три предыдущих поединка в чемпионате – «Монпелье» (0:1), «Лиллю» (0:4) и «Нанту» (0:2). Защита команды пропустила 22 гола за двенадцать поединков.

Информация для ставок

• Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 14 из 17 прошлых домашних матчах «Анже»
• «Лорьян» не забивал голы в пяти предыдущих матчах Лиги 1
• «Анже» не побеждал в трех последних домашних поединках чемпионата
• В трех из четырех прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Анже» и «Лорьян» сейчас решают разные задачи. Хозяева находятся возле зоны еврокубков, тогда как гости опустились в подвальную часть турнирной таблицы.

Учитывая последние результаты и игровую форму команд, предлагаем сделать ставку на победу «Анже» с коэффициентом 1.91 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.714.33
BetCity 1.80 3.90 4.50
Fonbet 1.88 3.55 4.20
Мелбет 1.82 3.74 4.68
Лига ставок 1.75 3.70 4.80
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sv_1969
sv_1969
05 декабря в 14:57
Анже не проиграет
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