«Лилль» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 14:01

«Лилль» и «Монако» сыграют в тринадцатом туре чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом предстоящего поединка аналитики букмекерской конторы Фонбет считают хозяев. Сделать ставку на победу «Лилля» можно с коэффициентом 2.40, ничья идет за 3.72, а победа «Монако» оценивается в 3.00.

Линия букмекера также двигается в пользу того, что матч будет результативным. Так, ставки на ТБ (2,5) принимаются с котировкой 1.65, ТМ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лилль» и «Монако» находятся в группе лидеров чемпионата Франции. У обеих команд по 23 набранных очка и условное второе место в турнирной таблице. Гости располагаются ниже в рейтинге из-за худших дополнительных показателей.

В прошлом туре французской Лиги 1 «Лилль» не смог обыграть в гостях «Сент-Этьен» (1:1). У хозяев надежная защита, которая в 12-ти поединках турнира пропустила только восемь голов. 3 декабря «Доги» отметились волевой победой над «Спартой» в Лиге Европы.

«Монако» набрал великолепную форму, которая позволила команде одержать четыре победы подряд. Особенно нужно отметить успешный матч против ПСЖ , в котором подопечные Нико Ковача уступали со счетом 0:2, но вырвали победу (3:2). В прошлом туре Лиге 1 у гостей не возникло проблем с «Нимом» (3:0).

Информация для ставок

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 8 из 10 прошлых матчах «Монако» в чемпионате Франции

(2,5) выиграла в 8 из 10 прошлых матчах «Монако» в чемпионате Франции «Лилль» не пропускал голов в 6 из 8 предыдущих домашних матчах Лиги 1

«Монако» выиграл три предыдущих гостевых встречи у «Лилля»

«Лилль» пропускал голы в 4 из 5 прошлых поединках во всех турнирах

Прогноз

В четверг «Лилль» провел непростой матч в Лиге Европы, в котором команда оставила много сил. «Доги» могут попросту не восстановиться на матч против «Монако», который сейчас впечатляет своей игрой.

Также отметим положительную статистику «монегасков» в гостевых матчах против соперника. Предлагаем взять ставку на Х2 с коэффициентом 1.65 по линии букмекерской конторы Фонбет.