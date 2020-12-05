«Реймс» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 14:20

Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч 13-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Ницца», который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет на предстоящий поединок предложены такие коэффициенты: победа «Реймса» идет за 2.50, ничью можно взять с котировкой 3.58, а вероятность победы «Ниццы» оценивается в 2.98. Как видим, минимальным фаворитом в матче идут хозяева.

На результативность встречи выставлена равная линия. Ставки ТМ (2,5) и ТБ (2,5) принимаются с одинаковыми коэффициентами 1.90.

Форма команд

«Реймс» не может выиграть в трех последних турах чемпионата Франции. После ничейного матча против «Ланса» (4:4), команда дважды подряд проиграла – «Ниму» (0:1) и «Лиону» (0:3). Хозяева расположились на семнадцатом месте в турнирной таблице, а преимущество над зоной вылета минимальное – один балл.

«Ницца» тоже не блещет положительными результатами в последних турах. «Орлы» проиграли два поединка подряд, уступив «Дижону» (1:3) и «Монако» (1:2). Гости, набрав 17 очков, обосновались на одиннадцатой строчке в рейтинге команд Лиге 1. В Лиге Европы подопечные Патрика Виейра уступили дома «Байеру» (2:3), лишившись шансов на выход в раунд плей-офф.

Информация для ставок

«Реймс» и Ницца» сыграли на ТМ (2,5) в 11-ти прошлых очных встречах

Три прошлых встречи команд на стадионе «Реймса» завершились вничью

«Реймс» проиграл четыре из пяти прошлых матча на своем стадионе

«Ницца» победила в двух из пяти предыдущих гостевых матчах

Прогноз

Очные встречи «Реймса» и «Ниццы», как правило, проходят в упорной борьбе. Сейчас обе команды нуждаются в набранных очках, поскольку их последние результаты были неудачными.

Вероятней всего, нас ожидает матч с малым количеством голов, поскольку оппонентам нужно надежно защищаться, чтобы претендовать на победу. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) с коэффициентом 1.90 по линии букмекерской конторы Мелбет.