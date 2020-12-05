«Нант» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 14:08

В тринадцатом туре чемпионата Франции сыграют «Нант» и «Страсбур». Мы приготовили прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на матч 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

По мнению аналитиков букмекерской конторы Фонбет, фаворитом этого противостояния является домашняя команда. Сделать ставки на победу «Нанта» БК предлагает с коэффициентом 2.23, против 3.44 на гостевую победу «Страсбура». Вероятность того, что соперники сыграют вничью, оценивается в 3.60.

В линии букмекера предложены такие коэффициенты на результативность: ставка на ТБ (2,5) получила котировку 1.98, ТМ (2,5) – 1.88.

Форма команд

В прошлом туре французского чемпионата «Нант» потерпел пятое поражение в сезоне. «Канарейки» в гостях без особого сопротивления уступили «Марселю» (1:3). Перед этим хозяева предстоящей встречи выдали успешную серию из трех встреч – «Ланс» (1:1), «Метц» (1:1) и «Лорьян» (2:0). «Нант» занимает четырнадцатое место в рейтинге команд Лиги 1.

«Страсбур» расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице. У гостей только условное преимущество над «Дижоном», который идет последним. 27 ноября команда прервала серию из трех поражений подряд, когда сыграла вничью с «Ренном» на домашней арене. У «Страсбура» одна из худших защит первенства – 24 пропущенных гола в двенадцати встречах.

Информация для ставок

«Страсбур» проиграл 6 из 7 прошлых матча в гостях

В 6 из 7 прошлых гостевых матчах «Страсбура» выиграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Нант» не проигрывал в трех из четырех прошлых матчах чемпионата Франции

«Нант» проиграл три прошлых очных встречи сопернику

Прогноз

У «Нанта» есть неплохая возможность прервать серию неудачных поединков против «Страсбура». «Канарейки» сейчас выглядят предпочтительней своего оппонента, который регулярно проваливается в обороне.

Предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 2.23 по линии букмекерской конторы Фонбет.