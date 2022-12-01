Аргентина – Австралия. Прогноз на матч чемпионата мира (03.12.2022)

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вчера, 06:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение сборной Аргентины. На победу команды линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.18. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.6, а победа Австралии принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 20.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.6.

Форма команд

Сборная Аргентины после нелепого поражения в первом туре, смогла выиграть два оставшихся матчах и выйти с первого места в плей-офф. Теперь Месси и компанию ждет не менее колоритный соперник, которого никто не ожидал увидеть в 1/8. Тем не менее, недооценка соперника уже показала подопечным Скалони, что может быть, поэтому здесь ее необходимо полностью исключить. Две последних встречи Аргентины завершились победами над Польшей и Мексикой с одинаковы счетом (2:0).

Сборная Австралии совершила настоящий прорыв на этом мундиале и выиграла два матча из трех, уступив только чемпионам мира французам. Разумеется, в игре с Аргентиной в команду из «зеленого континента» никто не верит, поэтому она может сыграть в свое удовольствие и порадовать болельщиков выступлением еще раз. В прошлой игре сборная Австралии смогла одолеть Данию (1:0), а ранее с тем же счетом обыграла Тунис (1:0).

Информация для ставок

Аргентина выиграла восемь матчей из последних десяти во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей Австралии завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборная Аргентины выиграла три из четырех последних матчей с Австралией

Прогноз

Сборная Аргентины сделала выводы после группового этапа, и мы предполагаем, что коллектив не оставит шансов Австралии побороться за четвертьфинал. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу южноамериканской сборной с форой (-2) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.