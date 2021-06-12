Аргентина — Чили. ‎Прогноз на матч групповой стадии Кубка Америки (15.06.2021)

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вчера, 16:07

Аргентина сыграет против Чили в рамках группового этапа Кубка Америки.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на поединок: фаворит матча — Аргентина, поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.62, также стоит присмотреться к ставке на ничью по 3.85, а на победу Чили по 5.70.

Форма команд

Сборная Аргентины в последнее время выглядит неплохо. У команды хорошая форма, и эта сборная является одним из фаворитов Кубка Америки. Однако у Аргентины есть большая проблема — это Бразилия. Если бы сборная Бразилии отказалась от турнира, то аргентинцы могли бы выиграть трофей, так как их состав позволяет сражаться с соперниками ниже своего уровня. Состав сборной Аргентины не подходит для борьбы за трофей, если финальным противником будет Бразилия. За последние несколько матчей аргентинцы показали, что они мало забивают и часто пропускают.

Чили — это один из самых проблемных для Аргентины соперников, именно чилийцам сборная Аргентины проиграла в финале Кубка Америки. Чили в последних матчах играет не лучшим образом. Примечательно, что команды не так давно играли между собой, это был матч квалификации на чемпионат мира, поединок завершился ничейным исходом. У Чили та же проблема, что и Аргентины — команда мало забивает и часто пропускает. Тем интереснее будет взглянуть на очную встречу этих сборных.

Информация для ставок

● Чили не проигрывает три матча кряду

● Аргентина не проигрывает 13 игр подряд

● В пяти последних матчах у сборной Чили забито семь голов

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше двух» по коэффициенту 1.50. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.02.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.52 на победу Парагвая в матче против Боливии.