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Аргентина — Чили. ‎Прогноз на матч групповой стадии Кубка Америки (15.06.2021)

вчера, 16:07

Аргентина сыграет против Чили в рамках группового этапа Кубка Америки.

Кубок Америки 2021
Аргентина
Чили
- : -
15 июня 2021, 00:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.765.58
Лига Ставок 1.66 3.80 5.80
Фонбет 1.62 3.85 5.70
Мелбет 1.65 3.82 6.80
1XBET 1.65 3.82 6.80

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на поединок: фаворит матча — Аргентина, поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.62, также стоит присмотреться к ставке на ничью по 3.85, а на победу Чили по 5.70.

Форма команд

Сборная Аргентины в последнее время выглядит неплохо. У команды хорошая форма, и эта сборная является одним из фаворитов Кубка Америки. Однако у Аргентины есть большая проблема — это Бразилия. Если бы сборная Бразилии отказалась от турнира, то аргентинцы могли бы выиграть трофей, так как их состав позволяет сражаться с соперниками ниже своего уровня. Состав сборной Аргентины не подходит для борьбы за трофей, если финальным противником будет Бразилия. За последние несколько матчей аргентинцы показали, что они мало забивают и часто пропускают.

Чили — это один из самых проблемных для Аргентины соперников, именно чилийцам сборная Аргентины проиграла в финале Кубка Америки. Чили в последних матчах играет не лучшим образом. Примечательно, что команды не так давно играли между собой, это был матч квалификации на чемпионат мира, поединок завершился ничейным исходом. У Чили та же проблема, что и Аргентины — команда мало забивает и часто пропускает. Тем интереснее будет взглянуть на очную встречу этих сборных.

Информация для ставок

● Чили не проигрывает три матча кряду
● Аргентина не проигрывает 13 игр подряд
● В пяти последних матчах у сборной Чили забито семь голов

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше двух» по коэффициенту 1.50. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.02.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.52 на победу Парагвая в матче против Боливии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.76 2.12
Лига Ставок 2.40 1.56 1.74 2.07 1.39 2.95
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:11
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Аргентина
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:14
Аргентина нынче не впечатляет, а вот Чили мне понравились !!! Очень может быть ничья !!!
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Возможен ничейный результат
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