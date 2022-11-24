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Аргентина – Мексика. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

сегодня, 08:38
Аргентина

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение команде Аргентины. На победу Месси и компании, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется за 3.95, а победа Мексики принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.603.936.67
Лига Ставок 1.54 4.10 6.80
Мелбет 1.62 4.04 5.75
1XBET 1.59 4.14 5.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

Сборная Мексики могла как проиграть, так и выиграть матч с Польшей, поэтому ничейный результат (0:0) стал «золотой серединой» для команды. Коллектив ждет очень непростой матч с Аргентиной, ведь потеря очков для соперника может обернуться для него настоящим крахом. Тем не менее, мексиканские футболисты умеют держать мяч и вполне способны устроить большие проблемы более звездному конкуренту.

Сборная Аргентины на данный момент является самым большим провалом первого тура, ведь поражения от Саудовской Аравии (1:2) никто не ожидал. Теперь коллективу необходимо выигрывать оба матча, чтобы выходить в плей-офф и не зависеть от результатов параллельных поединков. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание множества болельщиков, ведь Аргентине нужна только победа.

Информация для ставок

  • Сборная Аргентины проиграла только в одном матче из десяти последних во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей Мексики завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Аргентина выиграла три последних поединка с Мескикой
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

У Аргентины нет больше права на ошибку, поэтому команда обязана максимально собранно и уверенно отыграть этот поединок. Предлагаем сделать ставку на эту сборную по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.32 1.59 1.70 2.11
Мелбет 1.76 2.14
1XBET 1.82 2.05
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:47
Арги злые будут и Мексике непоздоровится
Гость
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