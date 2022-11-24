Аргентина – Мексика. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

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сегодня, 08:38

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение команде Аргентины. На победу Месси и компании, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется за 3.95, а победа Мексики принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

Сборная Мексики могла как проиграть, так и выиграть матч с Польшей, поэтому ничейный результат (0:0) стал «золотой серединой» для команды. Коллектив ждет очень непростой матч с Аргентиной, ведь потеря очков для соперника может обернуться для него настоящим крахом. Тем не менее, мексиканские футболисты умеют держать мяч и вполне способны устроить большие проблемы более звездному конкуренту.

Сборная Аргентины на данный момент является самым большим провалом первого тура, ведь поражения от Саудовской Аравии (1:2) никто не ожидал. Теперь коллективу необходимо выигрывать оба матча, чтобы выходить в плей-офф и не зависеть от результатов параллельных поединков. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание множества болельщиков, ведь Аргентине нужна только победа.

Информация для ставок

Сборная Аргентины проиграла только в одном матче из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних матчей Мексики завершились тоталом больше 2.5 мячей

Аргентина выиграла три последних поединка с Мескикой

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

У Аргентины нет больше права на ошибку, поэтому команда обязана максимально собранно и уверенно отыграть этот поединок. Предлагаем сделать ставку на эту сборную по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.