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«Арис» — «Ионикос». Прогноз на матч греческой Суперлиги (20.12.2021)

19 декабря 2021, 12:30

В матче 15-го тура чемпионата Греции мы увидим противостояние «Ариса» и «Ионикоса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Греция. Суперлига 2021/2022
Арис
Ионикос
1 : 0
завершен
20 декабря 2021, 20:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество имеет «Арис». Поставить на победу хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет. Если победят гости, то зайдет коэффициент 7.8. Ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 2.15. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.47.

Форма команд

«Арис» на данный момент располагается на седьмой строчке. Команда продолжает упорную борьбу за первую шестерку, которая даст право сыграть в плей-офф за еврокубковые места. Команда в последнем туре расписала гостевую ничью с ОФИ (1:1), а поединком ранее минимально уступила лидирующему «Олимпиакосу» (0:1).

«Ионикос» занимает 10-е место в таблице, за два прошлых тура он сумел набрать всего один балл благодаря ничьей с «Панетоликосом» (1:1). В последнем матче Суперлиги было зафиксировано минимальное поражение от АЕКа со счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Арис» проиграл дома всего одну из 13 последних игр
  • «Ионикос» не может выиграть на выезде в четырех поединках кряду (три поражения и ничья)
  • Три минувшие очные встречи завершились ТМ 2.5
  • Четыре из шести последних матчей «Ариса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Это будет игра двух не самых результативных команд чемпионата. Тотального преимущества одного из коллективов и большого количества голевых моментов здесь ждать не стоит, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.56 1.76 2.09
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Gahi
Gahi
19 декабря 2021 в 20:20
Победа команды "Арис" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
19 декабря 2021 в 16:57
Хозяева выиграют этот матч...
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