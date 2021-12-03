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«Арминия» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (04.12.2021)

сегодня, 15:06

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Кельн». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.642.18
Фонбет 3.30 3.40 2.20
Мелбет 3.52 3.56 2.21
1XBET 3.52 3.56 2.21
BetBoom 3.51 3.53 2.15

Ставки букмекеров

«Кельн» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.18. Поставить на успех «Арминии» можно по коэффициенту 3.2. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.5.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.78 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов, а также коэффициент 2.04 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» находится на предпоследнем месте и набрала всего девять очков за предыдущие матчи в этом сезоне. Клубу тяжело конкурировать с более серьезными соперниками, а в последних пяти встречах он набрал только четыре пункта. «Арминия» забивает меньше всех в чемпионате (9 мячей) и тренерскому штабу следует поработать над реализацией. В прошлом матче Бундеслиги «Арминия» минимально уступила на выезде «Баварии», а ранее команда разошлась миром с «Вольфсбургом» (2:2).

«Кельн» редко побеждает, но большинство матчей играет вничью. Только в прошлом туре коллектив смог прервать серию без побед из нескольких матчей. Перед стартом очередного тура клуб располагается на 10-м месте с 18 очками, хотя еще пару месяцев назад находился на более высоких позициях. В прошлых двух поединках Бундеслиги «Кельн» оказался сильнее «Боруссии» М (4:1), а ранее разошелся миром с «Майнцом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Арминия» праздновала успех всего один раз
  • «Кельн» забивал в восьми из последних десяти выездных матчей
  • «Кельн» выиграл шесть из семи последних матчей у «Арминии» за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арминия» на данный момент не играет на уровне команд Бундеслиги и ей будет непросто против середняка чемпионата Германии, против которого у команды исторически сложно складываются матчи. Предлагаем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.10 1.81 1.64 2.39
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:11
Игра на три результата
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