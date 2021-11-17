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«Арминия» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

17 ноября 2021, 00:09

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Вольфсбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Арминия
Вольфсбург
2 : 2
завершен
20 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.233.502.00
Фонбет 4.00 3.35 2.00
Мелбет 4.19 3.49 1.98
1XBET 4.08 3.42 2.09
BetBoom 4.08 3.29 2.02

Ставки букмекеров

«Вольфсбург» считается фаворитом в данной встрече, а поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Арминии» можно по 4.1. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.45.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 2.01 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.85 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» не может наладить свою игру и находится практически на дне турнирной таблицы. Команда занимает предпоследнее место с 8 очками и смогла победить только в одном матче, что очень огорчает болельщиков и руководство. Клубу нужны серьезные изменения, чтобы стабилизировать ситуацию и навязать борьбу прямым конкурентам по сохранению места в Бундеслиге. Последние две встречи «Арминии» завершились победой над «Штутгартом» (1:0) и поражением на своем поле от «Майнца» (1:2).

«Вольфсбург» после кризисного периода вновь начал стабильно набирать очки и добывать победы. Коллектив поднялся уже на четвертое место и набрал 19 очков. Можно считать, что черная полоса клуба закончилась. Он вновь готов бороться за высокие места. В прошлом матче чемпионата «Вольфбсург» минимально одолел «Аугсбург» (1:0), а ранее неожиданно выиграл на выезде у «Байера» (0:2).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» одержал четыре победы из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Арминия» не может выиграть на своем поле уже семь матчей подряд
  • «Вольфсбург» выиграл шесть из семи последних поединков с «Арминией»
  • Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфбсург» разобрался со своими проблемами и выглядит более уверенно, чем «Арминия». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.20 1.75
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Gahi
Gahi
17 ноября в 00:30
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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