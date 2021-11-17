«Арминия» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Вольфсбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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2 : 2
завершен
20 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
«Вольфсбург» считается фаворитом в данной встрече, а поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Арминии» можно по 4.1. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.45.
Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 2.01 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.85 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Арминия» не может наладить свою игру и находится практически на дне турнирной таблицы. Команда занимает предпоследнее место с 8 очками и смогла победить только в одном матче, что очень огорчает болельщиков и руководство. Клубу нужны серьезные изменения, чтобы стабилизировать ситуацию и навязать борьбу прямым конкурентам по сохранению места в Бундеслиге. Последние две встречи «Арминии» завершились победой над «Штутгартом» (1:0) и поражением на своем поле от «Майнца» (1:2).
«Вольфсбург» после кризисного периода вновь начал стабильно набирать очки и добывать победы. Коллектив поднялся уже на четвертое место и набрал 19 очков. Можно считать, что черная полоса клуба закончилась. Он вновь готов бороться за высокие места. В прошлом матче чемпионата «Вольфбсург» минимально одолел «Аугсбург» (1:0), а ранее неожиданно выиграл на выезде у «Байера» (0:2).
Информация для ставок
- «Вольфсбург» одержал четыре победы из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Арминия» не может выиграть на своем поле уже семь матчей подряд
- «Вольфсбург» выиграл шесть из семи последних поединков с «Арминией»
- Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Вольфбсург» разобрался со своими проблемами и выглядит более уверенно, чем «Арминия». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.