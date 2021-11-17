«Арминия» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 00:09

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Вольфсбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Вольфсбург» считается фаворитом в данной встрече, а поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Арминии» можно по 4.1. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.45.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 2.01 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.85 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» не может наладить свою игру и находится практически на дне турнирной таблицы. Команда занимает предпоследнее место с 8 очками и смогла победить только в одном матче, что очень огорчает болельщиков и руководство. Клубу нужны серьезные изменения, чтобы стабилизировать ситуацию и навязать борьбу прямым конкурентам по сохранению места в Бундеслиге. Последние две встречи «Арминии» завершились победой над «Штутгартом» (1:0) и поражением на своем поле от «Майнца» (1:2).

«Вольфсбург» после кризисного периода вновь начал стабильно набирать очки и добывать победы. Коллектив поднялся уже на четвертое место и набрал 19 очков. Можно считать, что черная полоса клуба закончилась. Он вновь готов бороться за высокие места. В прошлом матче чемпионата «Вольфбсург» минимально одолел «Аугсбург» (1:0), а ранее неожиданно выиграл на выезде у «Байера» (0:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» одержал четыре победы из десяти последних встреч во всех турнирах

«Арминия» не может выиграть на своем поле уже семь матчей подряд

«Вольфсбург» выиграл шесть из семи последних поединков с «Арминией»

Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфбсург» разобрался со своими проблемами и выглядит более уверенно, чем «Арминия». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.