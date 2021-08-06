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«Арока» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2021)

вчера, 21:24

В первом туре чемпионата Португалии «Арока» на домашнем стадионе сыграет против «Эшторила». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 7 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.293.46
Мелбет 2.20 3.17 3.84
1XBET 2.33 3.16 3.34

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет небольшим фаворитом встречи считают хозяев поля. Поставить на победу «Ароки» можно по коэффициенту 2.31, ничья находится на отметке 3.20, а победа «Эшторила» отмечена коэффициентом 3.26.

Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.37.

Форма команд

Участники этого противостояния пробились в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона. «Арока» пришла к финишу во второй лиге на третьей строчке, получив право сыграть в переходных матчах. Дуэль из двух матчей против «Риу Аве» сегодняшние хозяева выиграли уверенно, одержав над соперником две победы – 3:0 дома и 2:0 в гостях.

«Эшторил» получил прямую путевку в элитный дивизион, став золотым призером прошлого сезона в низшей лиге. В новой кампании соперники уже провели по два официальных поединках в Кубке португальской лиги. «Арока» пробилась во второй предварительный этап за счет победы над «Вилафранкеншем» (3:0), но затем уступила «Риу Аве» (0:1). «Эшторил» тоже смог пройти только один раунд, обыграв «Насьональ» (2:1), после чего случилось поражение от «Фамаликана» (0:1).

Информация для ставок

  • В двух предыдущих встречах команд забивался максимум один гол
  • «Арока» побеждала «Эшторил» в четырех прошлых матчах на своем поле
  • В четырех из пяти прошлых гостевых матчей «Эшторила» выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Соперники отлично знакомы друг с другом по выступлениям во втором дивизионе. «Эшторил» регулярно терпит неудачи на поле «Ароки», которая в родных стенах выступает очень уверенно. Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.66.

Ранее букмекеры предложили вариант комбинированной ставки на другой матч в чемпионате Португалии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.75 1.58 2.50
Мелбет 1.50 2.68
1XBET 1.32 3.54
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shlomo
shlomo
вчера в 21:27
Игра на три результата
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