«Арока» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2021)

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вчера, 21:24

В первом туре чемпионата Португалии «Арока» на домашнем стадионе сыграет против «Эшторила». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 7 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет небольшим фаворитом встречи считают хозяев поля. Поставить на победу «Ароки» можно по коэффициенту 2.31, ничья находится на отметке 3.20, а победа «Эшторила» отмечена коэффициентом 3.26.

Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.37.

Форма команд

Участники этого противостояния пробились в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона. «Арока» пришла к финишу во второй лиге на третьей строчке, получив право сыграть в переходных матчах. Дуэль из двух матчей против «Риу Аве» сегодняшние хозяева выиграли уверенно, одержав над соперником две победы – 3:0 дома и 2:0 в гостях.

«Эшторил» получил прямую путевку в элитный дивизион, став золотым призером прошлого сезона в низшей лиге. В новой кампании соперники уже провели по два официальных поединках в Кубке португальской лиги. «Арока» пробилась во второй предварительный этап за счет победы над «Вилафранкеншем» (3:0), но затем уступила «Риу Аве» (0:1). «Эшторил» тоже смог пройти только один раунд, обыграв «Насьональ» (2:1), после чего случилось поражение от «Фамаликана» (0:1).

Информация для ставок

В двух предыдущих встречах команд забивался максимум один гол

«Арока» побеждала «Эшторил» в четырех прошлых матчах на своем поле

В четырех из пяти прошлых гостевых матчей «Эшторила» выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Соперники отлично знакомы друг с другом по выступлениям во втором дивизионе. «Эшторил» регулярно терпит неудачи на поле «Ароки», которая в родных стенах выступает очень уверенно. Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.66.

Ранее букмекеры предложили вариант комбинированной ставки на другой матч в чемпионате Португалии.