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«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (12.09.2021)

сегодня, 12:01

В 7 туре чемпионата России «Арсенал» из Тулы принимает дома московский ЦСКА. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.823.861.78
Мелбет 4.84 3.86 1.82
1XBET 4.84 3.86 1.82

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, на который можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. Рискнуть на победу хозяев можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Тульский «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице перед очередным туром РПЛ. Команда набрала всего четыре очка, что может говорить о не самой лучшей атмосфере в коллективе. Игроки не могут показывать свои лучшие качества, поэтому результат оставляет желать лучшего. В прошлом матче «Арсенал» проиграл «Ахмату» (1:2), а ранее смог добыть ничью в матче со «Спартаком» (1:1).

ЦСКА идет на седьмом месте в чемпионате и набрал ровно половину очков из всех возможных. Команде не хватает стабильности, чтобы навязать борьбу лидерам чемпионата, которые более успешно набирают очки из матча в матч. Во встрече с одним из аутсайдеров чемпионата «армейцы» постараются доказать, что у них серьезные намерения на этот сезон. В прошлом товарищеском поединке ЦСКА уступил «Локомотиву» (1:2), а ранее в чемпионате команда проиграла на выезде «Зениту» (0:1).

Информация для ставок

  • ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Арсенал» выиграл только две встречи
  • ЦСКА забивал на выезде в семи из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА на своем стадионе
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

ЦСКА, несмотря на три поражения из шести матчей, показывает грамотный и интересный футбол, поэтому имеет все шансы на победу в этом поединке над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу «армейцев» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.51 1.87 2.02 1.48 2.79
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:20
Арсенал не проиграет
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