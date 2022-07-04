«Арсенал» Саранди — «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (04.07.2022)

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04 июля 2022, 11:05

Ставки букмекеров

Букмекеры считают шансы команд на победу равными и предлагают коэффициент 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.3, в то время как низовой исход оценивается по 1.62. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Арсенал» Саранди большинство своих матчей сводит к ничьим и не одержал еще ни одной победы. Коллектив занимает низкое для себя 25 место с четырьмя баллами, и чтобы улучшить результаты нуждается в серьезных изменениях. В предстоящем матче на своем поле клуб имеет хороший шанс прервать серию без побед и набрать важные три очка. Два последних матча «Арсенал» Саранди завершились ничьими с «Архентинос Хуниорс» (1:1) и «Тальерес Кордоба» (1:1).

После двух побед на старте нового этапа чемпионата Аргентины «Эстудиантес» сдал в результатах и уже несколько матчей не может выиграть. После пяти туров коллектив набрал 7 очков и занимает только 18 место в турнирной таблице, что не может радовать болельщиков и руководство. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Эстудиантес» проиграл на своем поле лидеру «Ньюэллс Олд Бойс» (0:2), а в кубке Либертадорес разошелся миром с «Форталезой» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Арсенала» Саранди завершились ничейным результатом

«Эстудиантес» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

«Арсенал» Саранди проиграл четыре из пяти последних встреч с «Эстудиантесом»

Прогноз

«Эстудиантес» имеет хорошую статистику личных встреч и в этом матче постарается ее улучшить. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей по коэффициенту 2.7.