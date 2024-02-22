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«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

вчера, 16:13
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «сорок» оценивается за 7.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Арсенал» показывает уверенные выступления в АПЛ, но поражение от «Порту» в Лиге чемпионов разочаровал болельщиков. «Канониры» занимают третье место с 55 баллами и отстают от «Манчестер Сити» всего на один пункт. Хозяева обязаны воспользоваться не лучшей формой соперника и добиться очередной важной победы. В прошлом туре чемпионата Англии «Арсенал» не заметил на поле «Бернли» (5:0).

«Ньюкасл Юнайтед» не проигрывает уже пять матчей подряд, однако в игре чувствуется неуверенность и нервозность. «Сороки» занимают восьмое место с 37 баллами в активе и рассчитывают попасть в зону еврокубков, от которой отстают уже на 10 пунктов. В прошлом матче чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» не смог на своем стадионе переиграть «Борнмут» (2:2), а ранее одолел на выезде «Ноттингем Форест» (3:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах не радуют болельщиков высокой результативностью уже шесть матчей подряд. Предполагаем, что и сейчас ставка тотал меньше 3 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 20:31
По моему мнению, мизерный коэффициент 1.4 выставленный здесь на успех Арсенала является практически липовой бутафорией. Так как Ньюкасл по составу и желанию бороться в каждой оставшейся игре теперешнего регулярного соревнования уж точно ничем не уступает "канонирам". Что, впрочем, бойкие "сороки" с лихвой доказали еще в первом круге нынешнего первенства, обыграв тогда Арс у себя дома со счетом 1:0. Ну а в завершении отмечу, что крайний визит Ньюкасла Юнайтед в Лондон на рандеву с Арсеналом закончился гроссмейстерским паритетом 0:0. В связи с чем жду и здесь, как минимум, не поражение НЮ, за мощный кф.
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