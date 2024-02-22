«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «сорок» оценивается за 7.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Арсенал» показывает уверенные выступления в АПЛ , но поражение от «Порту» в Лиге чемпионов разочаровал болельщиков. «Канониры» занимают третье место с 55 баллами и отстают от «Манчестер Сити» всего на один пункт. Хозяева обязаны воспользоваться не лучшей формой соперника и добиться очередной важной победы. В прошлом туре чемпионата Англии «Арсенал» не заметил на поле «Бернли» (5:0).

«Ньюкасл Юнайтед» не проигрывает уже пять матчей подряд, однако в игре чувствуется неуверенность и нервозность. «Сороки» занимают восьмое место с 37 баллами в активе и рассчитывают попасть в зону еврокубков, от которой отстают уже на 10 пунктов. В прошлом матче чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» не смог на своем стадионе переиграть «Борнмут» (2:2), а ранее одолел на выезде «Ноттингем Форест» (3:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах не радуют болельщиков высокой результативностью уже шесть матчей подряд. Предполагаем, что и сейчас ставка тотал меньше 3 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.