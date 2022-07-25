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«Арсенал» Саранди — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (27.07.2022

сегодня, 11:19
Росарио Сентраль

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» Саранди и предлагают на его победу коэффициент 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 3.2. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.273.05
Мелбет 2.48 3.24 2.99
1XBET 2.48 3.24 2.99

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.3, в то время как низовой исход оценивается по 1.62. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Арсенал» Саранди давно не проигрывает в чемпионате, но большую часть матчей сводит к ничейным результатам. Это привело к тому, что на данный момент клуб занимает 16 место с 12 баллами в турнирной таблице и отстает от лидера на 10 пунктов. Предстоящий матч команда играет на своем поле, что дает ей неплохие шансы на успех. В прошлом туре «Арсенал» Саранди сыграл вничью с «Расинг Клуб» (1:1), а игрой ранее разошелся миром с «Платенсе» (1:1).

«Росарио Сентраль» после серии неудачных поединков, смог в последних трех турах стабильно набирать очки, подарив надежду болельщикам на лучшее будущее команды. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины коллектив набрал 11 баллов и занимает 20 место в турнирной таблице. Два последних матча «Росарио Сентраль» выиграл у «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0) и свел к ничейному результату с «Индепендьенте» (0:0).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Семь из десяти последних домашних матчей «Арсенала» Саранди в основное время завершились ничейным результатом
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мяяей

Прогноз

Команды играют в результативный футбол и в матчах между собой не обделяют болельщиков большим количеством забитых мячей. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.75 1.63 2.35
Мелбет 1.66 2.35
1XBET 1.66 2.35
Все комментарии
xch7zswmuzdq
xch7zswmuzdq
сегодня в 17:46
Фаворит матча «Арсенал» Саранди
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