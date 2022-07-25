«Арсенал» Саранди — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (27.07.2022

1658737173

сегодня, 11:19

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» Саранди и предлагают на его победу коэффициент 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 3.2. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.3, в то время как низовой исход оценивается по 1.62. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Арсенал» Саранди давно не проигрывает в чемпионате, но большую часть матчей сводит к ничейным результатам. Это привело к тому, что на данный момент клуб занимает 16 место с 12 баллами в турнирной таблице и отстает от лидера на 10 пунктов. Предстоящий матч команда играет на своем поле, что дает ей неплохие шансы на успех. В прошлом туре «Арсенал» Саранди сыграл вничью с «Расинг Клуб» (1:1), а игрой ранее разошелся миром с «Платенсе» (1:1).

«Росарио Сентраль» после серии неудачных поединков, смог в последних трех турах стабильно набирать очки, подарив надежду болельщикам на лучшее будущее команды. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины коллектив набрал 11 баллов и занимает 20 место в турнирной таблице. Два последних матча «Росарио Сентраль» выиграл у «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0) и свел к ничейному результату с «Индепендьенте» (0:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из десяти последних домашних матчей «Арсенала» Саранди в основное время завершились ничейным результатом

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мяяей

Прогноз

Команды играют в результативный футбол и в матчах между собой не обделяют болельщиков большим количеством забитых мячей. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.