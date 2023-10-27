«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (28.10.2023)

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вчера, 18:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на триумф «Шеффилд Юнайтед» можно за 21, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 9.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Арсенал» продолжает борьбу за лидерство и несмотря на некоторые осечки, коллектив выглядит вполне боеспособно. На данный момент «канониры» набрали 21 балл и занимают третье место, уступая два пункта лидеру «Тоттенхэму». В игре с аутсайдером АПЛ у подопечных Артеты не должно возникнуть проблем на своем поле. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Арсенал» переиграл на выезде «Севилью», а ранее спас матч чемпионата Англии с «Челси» (2:2).

«Шеффилд Юнайтед» является последней командой турнирной таблицы и имеет в активе лишь один балл. Коллектив оказался не готов конкурировать с большинство команд АПЛ , а в предстоящей встрече с «Арсеналом», в гостей не верят даже собственные болельщики. В прошлом туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:2), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (1:3).

Информация для ставок

«Арсенал» забивает уже в пятнадцати поединках подряд во всех турнирах

«Шеффилд Юнайтед» проиграл в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

«Канониры» выиграли три последних матча с «Шеффилд Юнайтед»

Три из четырех матчей между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» выглядит гораздо сильнее «Шеффилд Юнайтед» и три очка лондонцам очень необходимы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.