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«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (28.10.2023)

вчера, 18:46
Арсенал

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на триумф «Шеффилд Юнайтед» можно за 21, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 9.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1011.6327.33
Лига Ставок 1.11 11.00 26.00
Pari 1.11 10.50 27.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Арсенал» продолжает борьбу за лидерство и несмотря на некоторые осечки, коллектив выглядит вполне боеспособно. На данный момент «канониры» набрали 21 балл и занимают третье место, уступая два пункта лидеру «Тоттенхэму». В игре с аутсайдером АПЛ у подопечных Артеты не должно возникнуть проблем на своем поле. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Арсенал» переиграл на выезде «Севилью», а ранее спас матч чемпионата Англии с «Челси» (2:2).

«Шеффилд Юнайтед» является последней командой турнирной таблицы и имеет в активе лишь один балл. Коллектив оказался не готов конкурировать с большинство команд АПЛ, а в предстоящей встрече с «Арсеналом», в гостей не верят даже собственные болельщики. В прошлом туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:2), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (1:3).

Информация для ставок

  • «Арсенал» забивает уже в пятнадцати поединках подряд во всех турнирах
  • «Шеффилд Юнайтед» проиграл в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах
  • «Канониры» выиграли три последних матча с «Шеффилд Юнайтед»
  • Три из четырех матчей между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» выглядит гораздо сильнее «Шеффилд Юнайтед» и три очка лондонцам очень необходимы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.33 2.73 1.48
Лига Ставок 2.67 1.48
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