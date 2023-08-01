«Астана» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (02.08.2023)

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сегодня, 18:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Динамо» Загреб. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Астаны» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Астана» полностью провалила первый поединок и многие считают ответную встречу простой формальностью. Чтобы как минимум сравняться с соперником из Хорватии, казахстанскому клубу нужна победа в четыре мяча, что мало верится в нынешней ситуации. В первой встрече «Астана» крупно проиграла загребскому «Динамо» (0:4), а в чемпионате минимально уступила на выезде «Кызылжару» (0:1).

«Динамо» Загреб еще в первом матче показало весь свой настрой на игру и добилось очень комфортного преимущества. Молодой и талантливой хорватской команде осталось спокойно довести дело до конца и готовиться к следующему кругу, который начнется совсем скоро. Тем не менее, гостям следует исключить недооценку соперника, чтобы тот не смог вернуть интригу в противостояние. В прошлом туре «Динамо» Загреб крупно обыграло на выезде «Истру 1963» (3:0), а ранее разгромило «Астану» (4:0) в Лиге Чемпионов.

Информация для ставок

«Динамо» Загреб проиграло лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Астана» не знает поражений на своем поле на протяжении девяти последних встреч

Три последних матча команды из Казахстана завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В первом матче между клубами было практически все решено, поэтому вряд ли гости пойдут в атаку большими силами. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.