«Аталанта» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (17.03.2023)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на триумф «Лечче» можно за 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Аталанта» набрала всего четыре балла в пяти последних турах чемпионата Италии, что очень разочаровывает болельщиков, которые мечтают видеть команду в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Однако сейчас коллектив из Бергамо занимает лишь шестое место с 42 пунктами и от четвертой строки отстает уже на шесть пунктов. В прошлом туре «Аталанта» без особых шансов уступила на выезде «Наполи» (0:2), а ранее разошлась миром с «Удинезе» (0:0).

«Эмполи» также нечем порадовать своим поклонников, ведь команда имеет целую серию матчей без побед. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 28 баллами и имеет солидный запас перед зоной вылета. В прошлом туре «Эмполи» уступил на своем поле «Удинезе» (0:1), а ранее проиграл и «Монце» (2:1).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» одержал две победы в десяти последних встречах на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить, что хозяева прервут неприятную серию без побед и наберут три очка с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.