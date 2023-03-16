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«Аталанта» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (17.03.2023)

вчера, 15:47
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на триумф «Лечче» можно за 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.776.99
Лига Ставок 1.50 4.60 6.40
1XBET 1.50 4.80 7.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Аталанта» набрала всего четыре балла в пяти последних турах чемпионата Италии, что очень разочаровывает болельщиков, которые мечтают видеть команду в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Однако сейчас коллектив из Бергамо занимает лишь шестое место с 42 пунктами и от четвертой строки отстает уже на шесть пунктов. В прошлом туре «Аталанта» без особых шансов уступила на выезде «Наполи» (0:2), а ранее разошлась миром с «Удинезе» (0:0).

«Эмполи» также нечем порадовать своим поклонников, ведь команда имеет целую серию матчей без побед. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 28 баллами и имеет солидный запас перед зоной вылета. В прошлом туре «Эмполи» уступил на своем поле «Удинезе» (0:1), а ранее проиграл и «Монце» (2:1).

Информация для ставок

  • «Аталанта» выиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Эмполи» одержал две победы в десяти последних встречах на выезде
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить, что хозяева прервут неприятную серию без побед и наберут три очка с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.47 1.33 2.21 1.72 1.72 2.21
Лига Ставок 2.16 1.67 1.71 2.11
1XBET 2.28 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:05
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:37
Можно сколько угодно говорить, что Аталанта переживает спад, но это не отменяет того факта, что хозяева фавориты и должны побеждать. Матч против такого Эмполи для подопечных Гасперини - как раз отличный шанс прервать свою неудачную серию. Потому что гости в последнее время вообще не набирают очков. В крайних выездных поединках Серии А Эмполи потерпел два поражения. Ну а Аталанта, это как ни крути, команда, которая ведёт борьбу за место в зоне еврокубков. И в классе соперника превосходит.
Гость
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