ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

08 декабря 2021, 12:09

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимает на своем поле «Вильярреал» в решающем матче за выход в плей-офф. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Аталанта
Вильярреал
2 : 3
завершен
09 декабря 2021, 21:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.754.254.45
Фонбет 1.72 3.90 4.80
Мелбет 1.70 4.08 5.40
1XBET 1.75 3.98 5.15
BetBoom 1.72 3.98 5.02

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом букмекеры называют «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. Выбрать победителем «Вильярреал» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.94, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Аталанта» не лучшим образом провела групповой турнир и потеряла очень много очков в матчах, где вела по ходу встречи и выглядела лучше. Сейчас коллектив идет на третьем месте с шестью очками и может гарантировать себе выход в 1/8 турнира только в случае победы в предстоящем очном поединке.

«Вильярреал» также не запомнился уверенной игрой в этой группе, но по итогам пяти туров опережает «Аталанту» на один пункт и находится на втором месте.

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Аталанта» забивала в 12 из 15 последних поединков на своем стадионе
  • «Вильярреал» выиграл только два матча из последних десяти на выезде

Прогноз

Коллективы начнут матч осторожно, ведь на кону выход в плей-офф Лиги чемпионов. Предполагаем, что «Аталанта» сможет дожать соперника, ведь показывает более успешные результаты в последние месяцы. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.36 1.24 2.58 1.55 2.01 1.89
Мелбет 2.12 1.69
1XBET 5.49 1.16
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
Сегодня, 10:55Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
Все комментарии
j3fcwzuw6tvw
j3fcwzuw6tvw
08 декабря в 20:05
Футбольный клуб Аталанта (Бергамо) одержит победу.
kbavsfyq9y3v
kbavsfyq9y3v
08 декабря в 20:03, ред.
Футбольный клуб Аталанта (Бергамо) выиграет матч.
shlomo
shlomo
08 декабря в 16:31
Аталанта выиграет этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100