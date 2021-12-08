«Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

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08 декабря 2021, 12:09

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимает на своем поле «Вильярреал» в решающем матче за выход в плей-офф. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом букмекеры называют «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. Выбрать победителем «Вильярреал» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.94, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Аталанта» не лучшим образом провела групповой турнир и потеряла очень много очков в матчах, где вела по ходу встречи и выглядела лучше. Сейчас коллектив идет на третьем месте с шестью очками и может гарантировать себе выход в 1/8 турнира только в случае победы в предстоящем очном поединке.

«Вильярреал» также не запомнился уверенной игрой в этой группе, но по итогам пяти туров опережает «Аталанту» на один пункт и находится на втором месте.

Информация для ставок

«Вильярреал» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аталанта» забивала в 12 из 15 последних поединков на своем стадионе

«Вильярреал» выиграл только два матча из последних десяти на выезде

Прогноз

Коллективы начнут матч осторожно, ведь на кону выход в плей-офф Лиги чемпионов. Предполагаем, что «Аталанта» сможет дожать соперника, ведь показывает более успешные результаты в последние месяцы. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.