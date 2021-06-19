«Атенас» — «Роча». Прогноз на матч Сегунды Уругвая (20.06.2021)

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вчера, 23:59

«Атенас» играет против «Рочи». Этот поединок запланирован на 20 июня 2021 года. Матч пройдет в рамках третьего тура уругвайской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить и на победу «Атенаса» и на триумф «Роча» по одному коэффициенту — 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Атенас» в нынешнем сезоне сыграл только два матча. За две игры клуб так и не смог выиграть. У клуба в активе один балл и 11-я строчка в турнирной таблице. В активе команды одна ничья и одно поражение. Клуб забил два гола и пропустил три мяча. Игра «Атенаса» не вызывает восторга, команда не может порадовать своих болельщиков атакующим футболом.

«Роча» находится на девятой строчке в турнирной таблицы. В отличие от «Атенаса», эта команда знает, что такое победы. Клуб выиграл один поединок, еще один раз проиграл. В активе у команды четыре забитых и четыре пропущенных мяча. Команда выглядит очень неплохо в последних матчах и то, что она находится так низко в турнирной таблице, является лишь неприятным стечением обстоятельств. По игре этот клуб гораздо сильнее «Атенаса».

Информация для ставок

«Атенас» не побеждает вот уже три игры кряду во всех турнирах

«Роча» выиграла три матча из последних пяти во всех турнирах

«Атенас» забил шесть голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Рочи» по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.90.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.75 на победу «Интернасьонала» в матче против «Сеары».