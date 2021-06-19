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«Атенас» — «Роча». Прогноз на матч Сегунды Уругвая (20.06.2021)

вчера, 23:59

«Атенас» играет против «Рочи». Этот поединок запланирован на 20 июня 2021 года. Матч пройдет в рамках третьего тура уругвайской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить и на победу «Атенаса» и на триумф «Роча» по одному коэффициенту — 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Атенас» в нынешнем сезоне сыграл только два матча. За две игры клуб так и не смог выиграть. У клуба в активе один балл и 11-я строчка в турнирной таблице. В активе команды одна ничья и одно поражение. Клуб забил два гола и пропустил три мяча. Игра «Атенаса» не вызывает восторга, команда не может порадовать своих болельщиков атакующим футболом.

«Роча» находится на девятой строчке в турнирной таблицы. В отличие от «Атенаса», эта команда знает, что такое победы. Клуб выиграл один поединок, еще один раз проиграл. В активе у команды четыре забитых и четыре пропущенных мяча. Команда выглядит очень неплохо в последних матчах и то, что она находится так низко в турнирной таблице, является лишь неприятным стечением обстоятельств. По игре этот клуб гораздо сильнее «Атенаса».

Информация для ставок

  • «Атенас» не побеждает вот уже три игры кряду во всех турнирах
  • «Роча» выиграла три матча из последних пяти во всех турнирах
  • «Атенас» забил шесть голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Рочи» по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.90.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.75 на победу «Интернасьонала» в матче против «Сеары».

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