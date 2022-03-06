«Атлетик» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.03.2022)

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вчера, 16:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Леванте» можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Атлетик» в нынешнем сезоне является середняком турнирной таблицы и старается держаться в верхней ее части. Команда набрала девять очков в последних пяти турах и занимает восьмую позицию. В активе клуба 37 набранных балов и чтобы не опуститься вниз, ему необходимо побеждать главного аутсайдера чемпионата Испании. В прошлом туре «Атлетик» крупно проиграл «Барселоне» (0:4), а ранее с тем же счетом обыграл «Реал» Сосьедад (4:0).

«Леванте» в трех последних матчах чемпионата набирает очки, чем возобновил надежду болельщиков, на положительный исход сезона. Тем не менее, клуб остается на дне турнирной таблицы с 18 очками и отстает от ближайшего преследователя на четыре пункта. Коллектив пропустил уже 51 мяч, что является худшим результатом в чемпионате. В двух последних матчах «Леванте» сыграл вничью с «Эльче» (3:0), а ранее разошелся миром с «Сельтой» (1:1).

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетик» выглядит гораздо сильнее «Леванте» и три очка коллективу из Бильбао очень необходимы. Хозяева поля с большой вероятностью и в этом матче одержат победу. Сделать ставку на победу «Атлетика» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.