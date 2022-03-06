Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Атлетик» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.03.2022)

вчера, 16:53
Атлетик

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Леванте» можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.156.12
Фонбет 1.60 4.05 5.90
Мелбет 1.65 4.08 6.05
1XBET 1.65 4.08 6.05

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Атлетик» в нынешнем сезоне является середняком турнирной таблицы и старается держаться в верхней ее части. Команда набрала девять очков в последних пяти турах и занимает восьмую позицию. В активе клуба 37 набранных балов и чтобы не опуститься вниз, ему необходимо побеждать главного аутсайдера чемпионата Испании. В прошлом туре «Атлетик» крупно проиграл «Барселоне» (0:4), а ранее с тем же счетом обыграл «Реал» Сосьедад (4:0).

«Леванте» в трех последних матчах чемпионата набирает очки, чем возобновил надежду болельщиков, на положительный исход сезона. Тем не менее, клуб остается на дне турнирной таблицы с 18 очками и отстает от ближайшего преследователя на четыре пункта. Коллектив пропустил уже 51 мяч, что является худшим результатом в чемпионате. В двух последних матчах «Леванте» сыграл вничью с «Эльче» (3:0), а ранее разошелся миром с «Сельтой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Атлетик» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних встреч между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетик» выглядит гораздо сильнее «Леванте» и три очка коллективу из Бильбао очень необходимы. Хозяева поля с большой вероятностью и в этом матче одержат победу. Сделать ставку на победу «Атлетика» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.98 1.93 1.53 2.67
Фонбет 1.95 1.88
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:00
У Атлетика не самая удачная неделя. 0-4 от Барселоны на Камп Ноу в последнем туре Примеры, ну а самое главное - вылет из полуфинала кубка Короля. 0-1 от Валенсии на Месталье после 1-1 домашних похоронил надежды басков на титул. Очевидно, что очень насыщенный февраль сказался на действиях хозяев, которые сейчас получили хороший удар под дых. В чемпионате красно-белые идут 8ыми в 7 очках от зоны еврокубков. Да, за них они продолжат сражаться, однако усталость и результаты последних матчей игнорировать точно нельзя.... Леванте в нынешнем сезоне не так стабилен, как в прошедшем, когда являлся уверенным середняком. Сейчас подопечные Лиски идут последними, однако последние результаты настраивают на позитивный лад. Смена наставника помогла гостям обрести себя - 7 очков в последних 3х турах и разгром Эльче 3-0 в крайнем туре Примеры. Уж если Атлетико на выезде обыгрывают аутсайдеры, то на Атлетик в удобном графике силы найдутся, тем более надо спасаться.... Смена наставника оживила гостей очень хорошо, так что их пока рано списывать со счетов в свете последних результатов. А вот у Атлетика мини-спад очевиден - команда вылетела из кубка, не справившись с плотным графиком последних недель, да и в чемпионате отставание от зоны еврокубков выглядит большим. Считаю, что такие метаморфозы плюс положение гостей заставят их активнее давить на не самых идеальных хозяев, и уж на гол то Леванте тут способно наиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 