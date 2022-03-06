«Атлетик» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Леванте» можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Атлетик» в нынешнем сезоне является середняком турнирной таблицы и старается держаться в верхней ее части. Команда набрала девять очков в последних пяти турах и занимает восьмую позицию. В активе клуба 37 набранных балов и чтобы не опуститься вниз, ему необходимо побеждать главного аутсайдера чемпионата Испании. В прошлом туре «Атлетик» крупно проиграл «Барселоне» (0:4), а ранее с тем же счетом обыграл «Реал» Сосьедад (4:0).
«Леванте» в трех последних матчах чемпионата набирает очки, чем возобновил надежду болельщиков, на положительный исход сезона. Тем не менее, клуб остается на дне турнирной таблицы с 18 очками и отстает от ближайшего преследователя на четыре пункта. Коллектив пропустил уже 51 мяч, что является худшим результатом в чемпионате. В двух последних матчах «Леванте» сыграл вничью с «Эльче» (3:0), а ранее разошелся миром с «Сельтой» (1:1).
Информация для ставок
- «Атлетик» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех последних встреч между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атлетик» выглядит гораздо сильнее «Леванте» и три очка коллективу из Бильбао очень необходимы. Хозяева поля с большой вероятностью и в этом матче одержат победу. Сделать ставку на победу «Атлетика» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.