«Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.11.2022)

1667815105

вчера, 12:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Атлетик» выиграл только одну игру за последние пять туров и находится не в самой хорошей физической форме. Команда опустилась на седьмое место с 21 набранным баллом и на два очка отстает от ближайшего соперника. Команда имеет хорошие шансы на своем поле одержать важную победу и возможно подняться на одну ступень. В прошлом туре «Атлетик» проиграл на выезде «Жироне» (2:1), а ранее одолел «Вильярреал» (1:0).

«Вальядолид» после возвращения в Ла Лигу старается не допускать прежних ошибок и уже после трети сыгранного сезона уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда занимает 10 место с 17 очками, а от зоны еврокубков отстает на шесть пунктов. Два последних матча «Вальядолида» в Ла Лиге завершились победой над «Эльче» (2:1) и поражением от «Осасуны» (0:2).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл только четыре поединка из последних десяти

«Вальядолид» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Атлетик» выиграл только два матча у «Вальядолида» из десяти последних

Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вальядолид» очень слабо выступает на выезде на данном отрезке сезона и у хозяев есть хороший шанс этим воспользоваться. Предлагаем взять победу «Атлетика» из Бильбао в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43.