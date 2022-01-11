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«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.  Прогноз на матч Суперкубка Испании  (13.01.2022)

вчера, 16:53

13 января 2022 года мадридский «Атлетико» примет «Атлетик» из Бильбао. Эта игра пройдет в рамках полуфинала Суперкубка Испании по футболу. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Суперкубок 2021
Атлетико
Атлетик
- : -
завтра, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.304.23
Мелбет 2.06 3.24 4.48
1XBET 2.06 3.24 4.48

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетико». Поставить на победу команды из столицы Испании можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Атлетика» в 4.50. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба — 33 пункта. Команда выиграла девять поединков, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 24 мяча. В последних встречах «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» 2:2, а также выиграли у «Райо Вальекано» 2:0 и уступили «Гранаде» 2:1. Команда находится далеко не в лучшей форме.

«Атлетик» под руководством Марселино Гарсии Тораля идет в нынешнем сезоне Примеры на девятой позиции. У клуба — 28 баллов. Команда выиграла шесть поединков, десять раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у коллектива 20 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних встречах «львы» сыграли вничью с «Алавесом» 0:0, а также выиграли у «Осасуны» 1:3 и уступили «Реалу» из Мадрида 1:2.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает три поединка подряд
«Атлетико» не проигрывает три поединка кряду
У «Атлетика» один пропущенный мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на проход «Атлетика» из Бильбао дальше по коэффициенту 2.80. В последнее время «Атлетико» смотрится не лучшим образом и часто теряет очки.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.74 1.57 2.49 1.26 3.64
Мелбет 1.62 2.52
1XBET 1.62 2.52
Все комментарии
buwpkb3d7s9q
buwpkb3d7s9q
вчера в 18:30
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) одержит победу.
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