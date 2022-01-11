«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.  Прогноз на матч Суперкубка Испании  (13.01.2022)

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вчера, 16:53

13 января 2022 года мадридский «Атлетико» примет «Атлетик» из Бильбао. Эта игра пройдет в рамках полуфинала Суперкубка Испании по футболу. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетико». Поставить на победу команды из столицы Испании можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Атлетика» в 4.50. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба — 33 пункта. Команда выиграла девять поединков, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 24 мяча. В последних встречах «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» 2:2, а также выиграли у «Райо Вальекано» 2:0 и уступили «Гранаде» 2:1. Команда находится далеко не в лучшей форме.

«Атлетик» под руководством Марселино Гарсии Тораля идет в нынешнем сезоне Примеры на девятой позиции. У клуба — 28 баллов. Команда выиграла шесть поединков, десять раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у коллектива 20 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних встречах «львы» сыграли вничью с «Алавесом» 0:0, а также выиграли у «Осасуны» 1:3 и уступили «Реалу» из Мадрида 1:2.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает три поединка подряд

«Атлетико» не проигрывает три поединка кряду

У «Атлетика» один пропущенный мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на проход «Атлетика» из Бильбао дальше по коэффициенту 2.80. В последнее время «Атлетико» смотрится не лучшим образом и часто теряет очки.