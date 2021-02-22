«Атлетико» — «Челси». Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (23.02.2021)

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вчера, 15:14

23 февраля в Бухаресте пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче букмекеры не определили. Сделать ставку на победу «Атлетико» БК Фонбет предлагает с коэффициентом 2.70. Шансы «Челси» одержать победу оцениваются в 3.06, а ничья котируется в 3.14.

С большим перевесом в линии БК идут ставки на низкую результативность. Исход с тоталом меньше 2,5 мяча идет за 1.59, больше – 2.58.

Форма команд

У «Атлетико» наметился спад. В чемпионате Испании команда Диего Симеоне не смогла в двух матчах обыграть «Леванте». После гостевой ничья (1:1) «матрасники» проиграли сопернику на своем поле (0:2).

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов клуб из Мадрида взял второе место в группе, где также выступали «Бавария», «Зальцбург» и «Локомотив».

«Челси» успешно прошел групповой раунд Лиги чемпионов. Еще при Фрэнке Лэмпарде лондонцы взяли первое место в квартете, оставив позади «Севилью», «Краснодар» и «Ренн».

В АПЛ «аристократы» стали выбираться из кризиса. После трех побед кряду, которые были оформлены в матчах с «Тоттенхэмом» (1:0), «Шеффилдом» (2:1) и «Ньюкаслом» (2:0), «Челси» разделил очки с «Саутгемптоном» в последнем туре.

В 2017 году «Атлетико» и «Челси» играли в одной группе ЛЧ . Тогда матч в Мадриде завершился в пользу английского клуба (2:1), а в Лондоне была зафиксирована результативная ничья.

Статистика

· Ставка на ТМ2,5 прошла в трех из пяти последних домашних матчей «Атлетико»

· «Челси» не пропускал больше одного гола в восьми поединках кряду

· У «Челси» три победы в пяти предыдущих гостевых поединках

· «Атлетико» выиграл шесть из десяти прошлых домашних матчей

Прогноз

После неудачных матчей в Ла Лиге «Атлетико» переключается на Лигу чемпионов. Команда Диего Симеоне проведет предстоящий матч в присущей для себя манере, сделав ставку на надежную оборону.

«Челси» после прихода Томаса Тухеля тоже надежно обороняется. Предлагаем взять ставку на ТМ2,5 с коэффициентом 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.