«Атлетико» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

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вчера, 09:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Фейеноорда оценивается по коэффициенту 5.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

„Атлетико“ на последних минутах первого тура упустил победу и вынужден довольствоваться лишь одним баллом. Тем не менее, у команды есть прекрасный шанс одержать домашнюю победу и обойти конкурента из Нидерландов, отставание от которого составляет два балла. В чемпионате Испании „матрасники“ идут четвертыми с 16 баллами и сыграли на одну игру меньше остальных. В прошлом туре Ла Лиги „Атлетико“ одолел „Кадис“ (3:2), а ранее одолел на выезде „Осасуну“ (2:0).

„Фейеноорд“ хорошо выглядел в первом туре Лиги Чемпионов и одержал заслуженную победу, возглавив свою группу. Впереди команду ждет один из самых сложных матчей на групповом этапе, поэтому гостей устроил бы любой результат кроме поражения. В своем чемпионате коллектив из Роттердама идет на четвертой позиции с 17 набранными баллами и отставанием от лидера в четыре очка. В прошлом туре „Фейеноорд“ обыграл „Гоу Эхед Иглс“ (3:1), а ранее разгромил „Аякс“ (4:0) на выезде.

Информация для ставок

„Атлетико“ проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

„Фейеноорд“ выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался „Фейеноорд“

Прогноз

„Атлетико“ очень нужна победа, чтобы выровняться в группе, однако вряд ли „матрасники“ сохранят свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на вариант „обе забьют“ по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.