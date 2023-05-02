«Атлетико» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.05.2023)

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вчера, 19:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Каидса» оценивается по коэффициенту 12, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Атлетико» благодаря своим хорошим результатом сократил отставание от мадридского «Реала» всего до двух очков. Коллектив занимает третье место с 66 баллами в активе и может постараться замахнуться на серебряные медали Ла Лиги. Для этого необходимо выигрывать свои поединки и ждать ошибки «королевского клуба». Два последних матча в чемпионате «Атлетико» выиграл у «Вальядолида» (5:2) и «Мальорки» (3:1).

«Кадис» показывает средние результаты и стремится держаться как можно дальше от зоны вылета. Сейчас у команды 35 набранных баллов, но расслабляться еще очень рано. В предстоящей игре с «матрасниками» шансов у гостей будет немного, поэтому им придется продемонстрировать максимальную реализацию, чтобы рассчитывать на очки. В прошлом туре «Кадис» обыграл на своем поле «Валенсию» (2:1), а ранее уступил «Осасуне» (1:2).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Кадиса» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Кадиса»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать аутсайдера Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.