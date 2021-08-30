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«Атлетико» Насьональ – «Агилас». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (31.08.2021)

сегодня, 00:41

В седьмом туре чемпионата Колумбии «Атлетико» Насьональ на домашней арене сыграет против «Агиласа». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч, который пройдет 31 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.317.72
BetBoom 1.47 4.20 6.90

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет считают фаворитом этой игры хозяев поля. Поставить на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.48, ничья котируется в 3.88, а победа «Агиласа» идет по котировке 7.50.

При этом аналитики сервиса считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.13.

Форма команд

Набрав 16 очков в шести проведенных турах, «Атлетико» Насьональ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Колумбии. У «Энвигадо» тоже 16 баллов, но у хозяев предстоящей игры на один проведенный поединок меньше.

После ничьи в стартовом туре с «Энвигадо» (2:2) «Атлетико» оформил пять побед подряд в Примере, а в последнем туре дома был переигран «Киндио» (1:0). Также 27 августа команда добилась убедительной победы над «Патриотас» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Колумбии.

«Агилас» занимает 13-е место в общем зачете колумбийской лиги, набрав семь очков. Две победы в чемпионате команда оформила во встречах с «Патриотас» (1:0) и «Уилой» (2:0), а в прошлом туре проиграла на своем поле «Хагуаресу» (1:2). Также 26 августа «Агилас» проиграл в гостях «Толиме» в первом матче 1/8 финала кубковых соревнований.

Информация для ставок

  • В 5 из 6 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ
  • «Атлетико» Насьональ выиграл 3 последних домашних матча у «Агиласа»
  • «Агилас» не забивал голы в 4 из 5 предыдущих поединках на поле «Атлетико»

Прогноз

«Атлетико» успешно играет дома против «Агиласа», которому сложно даются забитые голы на стадионе соперника. Учитывая это, предлагаем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.

В другом матче чемпионата страны букмекеры считают, что, вероятнее всего, исходом станет победа хозяев с форой.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.62 1.75 2.12
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