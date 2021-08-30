«Атлетико» Насьональ – «Агилас». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (31.08.2021)

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сегодня, 00:41

В седьмом туре чемпионата Колумбии «Атлетико» Насьональ на домашней арене сыграет против «Агиласа». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч, который пройдет 31 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет считают фаворитом этой игры хозяев поля. Поставить на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.48, ничья котируется в 3.88, а победа «Агиласа» идет по котировке 7.50.

При этом аналитики сервиса считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.13.

Форма команд

Набрав 16 очков в шести проведенных турах, «Атлетико» Насьональ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Колумбии. У «Энвигадо» тоже 16 баллов, но у хозяев предстоящей игры на один проведенный поединок меньше.

После ничьи в стартовом туре с «Энвигадо» (2:2) «Атлетико» оформил пять побед подряд в Примере, а в последнем туре дома был переигран «Киндио» (1:0). Также 27 августа команда добилась убедительной победы над «Патриотас» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Колумбии.

«Агилас» занимает 13-е место в общем зачете колумбийской лиги, набрав семь очков. Две победы в чемпионате команда оформила во встречах с «Патриотас» (1:0) и «Уилой» (2:0), а в прошлом туре проиграла на своем поле «Хагуаресу» (1:2). Также 26 августа «Агилас» проиграл в гостях «Толиме» в первом матче 1/8 финала кубковых соревнований.

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ

«Атлетико» Насьональ выиграл 3 последних домашних матча у «Агиласа»

«Агилас» не забивал голы в 4 из 5 предыдущих поединках на поле «Атлетико»

Прогноз

«Атлетико» успешно играет дома против «Агиласа», которому сложно даются забитые голы на стадионе соперника. Учитывая это, предлагаем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.

В другом матче чемпионата страны букмекеры считают, что, вероятнее всего, исходом станет победа хозяев с форой.