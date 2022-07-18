«Атлетико Тукуман» – «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (20.07.2022)

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18 июля 2022, 10:40

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче принято считать «Атлетико Тукуман», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Выбрать успех «Фландриа» можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Атлетико Тукуман» не проиграл еще ни одного поединка во втором этапе чемпионата Аргентины, половину поединков сведя к ничейному счету. Команда идет на третьем месте с 16 очками и уступает лидеру только по дополнительным показателям. Чтобы оставаться в группе лидеров команде необходимо стабильно набирать очки и в этой встрече у нее будет хорошая возможность. В прошлом матче «Атлетико Тукуман» обыграл на выезде «Альдосиви» (1:0), а ранее обыграл на своем поле «Химнасию» (2:0).

«Сармьенто» проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате, однако его позиция все также остается неудовлетворительной. В активе клуба 11 баллов, а отставание от группы лидеров составляет пять очков. В выездном матче против стабильного соперника даже ничейный результат футболисты смогли бы занести себе в актив. Два последних поединка «Сармьенто» завершились победой над «Дефенса и Хустисия» (2:0) и минимальным поражением от «Росарио Сентраль» (0:1).

Информация для ставок

«Атлетико Тукуман» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Сармьенто» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико Тукуман» проиграл два последних матча «Сармьенто»

Прогноз

«Атлетико Тукуман» находится в отличной форме и является большим фаворитом в этом поединке. Предлагаем поверить в успех хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.