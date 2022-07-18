«Атлетико Тукуман» – «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (20.07.2022)

Ставки букмекеров
Большим фаворитом в матче принято считать «Атлетико Тукуман», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Выбрать успех «Фландриа» можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.
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1 : 0
завершен
20 июля 2022, 01:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Атлетико Тукуман» не проиграл еще ни одного поединка во втором этапе чемпионата Аргентины, половину поединков сведя к ничейному счету. Команда идет на третьем месте с 16 очками и уступает лидеру только по дополнительным показателям. Чтобы оставаться в группе лидеров команде необходимо стабильно набирать очки и в этой встрече у нее будет хорошая возможность. В прошлом матче «Атлетико Тукуман» обыграл на выезде «Альдосиви» (1:0), а ранее обыграл на своем поле «Химнасию» (2:0).
«Сармьенто» проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате, однако его позиция все также остается неудовлетворительной. В активе клуба 11 баллов, а отставание от группы лидеров составляет пять очков. В выездном матче против стабильного соперника даже ничейный результат футболисты смогли бы занести себе в актив. Два последних поединка «Сармьенто» завершились победой над «Дефенса и Хустисия» (2:0) и минимальным поражением от «Росарио Сентраль» (0:1).
Информация для ставок
- «Атлетико Тукуман» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Сармьенто» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Атлетико Тукуман» проиграл два последних матча «Сармьенто»
Прогноз
«Атлетико Тукуман» находится в отличной форме и является большим фаворитом в этом поединке. Предлагаем поверить в успех хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.